スクウェア・エニックスは12月17日、坂口博信氏×植松伸夫氏による新次元の王道RPG『FANTASIAN Neo Dimension』の体験版『FANTASIAN Neo Dimension DEMO』を、Nintendo Switch/PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)で配信した。

体験版では、『FANTASIAN Neo Dimension』の序盤、記憶喪失の主人公・レオアと未知の魔法の力を秘めた少女・キーナが出会い、豪華客船ウズラ号での旅路に至るまでの物語をプレイできる。また、セーブデータは製品版に引き継ぐことが可能だ。

▼体験版のダウンロードはこちら

Nintendo Switch:https://sqex.to/8eQzz

PlayStation 5:https://sqex.to/kiiSa

Xbox Series X|S:https://sqex.to/RfrOZ

PC(Steam):https://sqex.to/hzeyE

新トレーラー「新次元の大冒険譚」編を公開!

今回のトレーラーでは、主人公レオアを中心にコミカルな場面をフィーチャーされているという。キャラクター同士のユーモラスなやりとりや、軽妙なストーリー展開といった本作の魅力にフォーカスしているので、ぜひチェックしてほしい。

なお、映像の後半では、物語のクライマックスに向けて盛り上がる数々のシーンが登場。レオアと仲間たちの熱い冒険の様子を確認しよう。

https://sqex.to/ev2F0

【ゲーム情報】

タイトル:FANTASIAN Neo Dimension(ファンタジアン ネオディメンジョン)

ジャンル:RPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:MISTWALKER

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はPS5/Switchのみ。

発売日:発売中[2024年12月5日(Steam版は12月6日)]

価格:6500円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

© MISTWALKER/SQUARE ENIX

Nintendo Switch・Nintendo Switch のロゴは任天堂の商標です。

”PlayStation”、“PS5”および“PS4”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X|S logo and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2024 Valve Corporation. Steam およびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。