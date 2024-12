スクウェア・エニックスは12月3日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)向けRPG『FANTASIAN Neo Dimension』のローンチトレーラーを公開した。本作の発売日は2024年12月5日(Steam版は12月6日)、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに6500円となる。

映像の中では、主人公レオアと8人の冒険の仲間たちの言葉によって、彼らを取り巻く「世界」に対する想いや強大な敵に挑むそれぞれの決意が語られている。

新たなフィールドやボス戦に加えて、レオアたちが大きなピンチに陥るシーンも描かれており、待ち受ける波乱の物語を想像させる内容となっているのでお見逃しなく。

『FANTASIAN Neo Dimension』 ローンチトレーラー

https://sqex.to/UX2OF

【内田雄馬/KENN/坂口博信/吉田直樹】FANTASIAN Neo Dimension 発売直前スペシャル

本作の特別生放送「【内田雄馬/KENN/坂口博信/吉田直樹】FANTASIAN Neo Dimension発売直前スペシャル」を本日19時よりYouTubeで配信。

番組には主人公レオア役の内田雄馬さん、チクッタ役のKENNさんに加え、プロデューサーの坂口博信氏、Co-プロデューサーの吉田直樹氏が出演。放送内では、あらためて本作を紹介するとともに、出演者たちによるゲームプレイ、事前に募集した質問に答える質問コーナーや、ここでしか聞けないトークなどをたっぷりお届け。

出演者4名の直筆のサイン入り「FANTASIAN Neo Dimension 公式設定資料集」が当たるプレゼント企画も実施するので、ぜひ生放送を試聴して応募しよう。

【番組概要】

番組名:【内田雄馬/KENN/坂口博信/吉田直樹】FANTASIAN Neo Dimension 発売直前スペシャル

配信日:2024年12月3日19時~

出演者:内田雄馬さん(レオア役)/KENNさん(チクッタ役)/坂口博信氏(プロデューサー)/吉田直樹氏(Co-プロデューサー)

配信URL:https://www.youtube.com/live/ORYo9i7IWJg

X(旧Twitter)で出演者直筆サイン入りの公式設定資料集が当たるプレゼントキャンペーン実施!

特別生放送「【内田雄馬/KENN/坂口博信/吉田直樹】FANTASIAN Neo Dimension 発売直前スペシャル」の放送に際して、『FANTASIAN Neo Dimension』公式X(Twitter)をフォロー&指定のハッシュタグを入れて番組へのコメント・感想を投稿した人の中から、抽選で合計5名に、出演者4名の直筆のサイン入り「FANTASIAN Neo Dimension 公式設定資料集」が当たるプレゼントキャンペーンを実施。応募期間は、2024年12月3日生放送開始後~12月9日23時59分まで。

【応募方法】

公式X(@Fantasian_JP)をフォロー&ハッシュタグ「 #ファンタジアン生放送」を記載のうえ、番組へのコメント・感想を投稿。

【応募規約】

https://sqex.to/6mUeR

【プレゼント】

内田雄馬さん、KENN さん、坂口博信、吉田直樹の直筆サイン入り「FANTASIAN Neo Dimension 公式設定資料集」×5名

▼FANTASIAN Neo Dimension 公式設定資料集 製品ページ

https://store.jp.square-enix.com/item/9784757595972.html

【投稿ハッシュタグ】

#ファンタジアン生放送

【ゲーム情報】

タイトル:FANTASIAN Neo Dimension(ファンタジアン ネオディメンジョン)

ジャンル:RPG

配信:スクウェア・エニックス

開発:MISTWALKER

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/PC(Steam)

配信日:2024年12月5日(Steam版は12月6日)

価格:6500円(パッケージ版/ダウンロード版)

CERO:B(12才以上対象)

© MISTWALKER/SQUARE ENIX

Nintendo Switch・Nintendo Switch のロゴは任天堂の商標です。

”PlayStation”、“PS5”および“PS4”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X|S logo and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2024 Valve Corporation. Steam およびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。