スクウェア・エニックスは9月9日、2024年9月26日~29日開催の「東京ゲームショウ 2024(以下、TGS2024)」のスクウェア・エニックス ブース内にて、2024年冬発売予定のRPG『FANTASIAN Neo Dimension』の試遊や、そのゲーム内に登場する豪華客船「ウズラ号」のジオラマの展示、「坂口博信×植松伸夫 スペシャルトークステージ」を実施すると発表した。

坂口博信氏×植松伸夫氏 スペシャルトークステージ

2024年9月28日13時頃から、スクウェア・エニックス ブースのメインステージにて「FANTASIAN Neo Dimension 坂口博信×植松伸夫 スペシャルトークステージ」を行う。

本作のプロデューサーの坂口博信氏と音楽を手掛ける植松伸夫氏が登場し、本作の魅力やこだわり、開発秘話など、見どころ満載の貴重なトークをたっぷりお届け。現地で観覧した人には、オリジナルうちわをプレゼントする。

※なくなり次第終了となります。

■出演者

坂口 博信氏(ゲスト)

植松 伸夫氏(ゲスト)

吉田 直樹氏(司会)

■配信URL

公式YouTubeチャンネル:https://sqex.to/GlYhv

公式Twitchチャンネル:https://www.twitch.tv/sqexpresents_jp

国内初の試遊コーナー

スクウェア・エニックス ブースでは、日本国内では初めてとなる『FANTASIAN Neo Dimension』の試遊が楽しめる。

あたたかみのあるジオラマのフィールドや、スキルの軌道操作で戦う戦略的なバトルを体験してみよう。試遊した人には、オリジナルクリアファイルをプレゼント。

※なくなり次第終了となります。

豪華客船「ウズラ号」ジオラマ展示

150点を超えるジオラマによってマップなどが制作されている『FANTASIAN Neo Dimension』。

その中でも最大規模を誇るのがゲーム内に登場する豪華客船「ウズラ号」のジオラマだ。スクウェア・エニックスブースでは、ゲーム制作のために作られたこのジオラマを展示。精巧に作られた「ウズラ号」をじっくり眺めよう。

・スクウェア・エニックス 「東京ゲームショウ2024」特設サイト

https://www.jp.square-enix.com/tgs24/

「東京ゲームショウ2024」概要

日程:

ビジネスデイ:2024年9月26日~27日

一般公開日:2024年9月28日~29日

会場:幕張メッセ 千葉市美浜区中瀬2-1

「東京ゲームショウ2024」公式サイト:https://tgs.nikkeibp.co.jp/tgs/2024/jp/

『FANTASIAN Neo Dimension』とは

「ファイナルファンタジー」の坂口博信氏×植松伸夫氏が贈る、新たな冒険。スキルの軌道を操作して戦う戦略性の高いバトルを備えた、新次元の王道RPG。150点を超える手作りのジオラマとCGが融合した温かみのあるグラフィックと、豪華声優陣によるキャラクターボイスが彩る、どこか懐かしくも新しいファンタジーの物語となる。

なお、本作はApple Arcade版『FANTASIAN』をベースに、豪華声優陣によるキャラクターボイス対応を行い、より遊びやすい難易度設定を追加したもの。Apple Arcade版とストーリーの違いはないという。

【ゲーム情報】

タイトル:FANTASIAN Neo Dimension(ファンタジアン ネオディメンジョン)

ジャンル:RPG

配信:スクウェア・エニックス

開発:MISTWALKER

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/PC(Steam)

配信日:2024年冬予定

価格:未定

CERO:審査予定

