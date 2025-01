スクウェア・エニックスは1月6日、ニンテンドーeショップ/PlayStation Storeにて、同社のダウンロード版タイトルがお買い得価格で購入できる「スクウェア・エニックス アルティメットセール ~BIG HOLIDAY 2024-2025 Part2~」を開催中だ。1月17日まで。

セールでは、「ロマンシング サガ3」を 1050円(70%オフ) で販売中。自由度の高いシナリオや戦闘はもちろん、会社経営する「トレード」、軍事SLG「マスコンバット」といったミニゲームも高い人気を誇る作品だ。

また、シリーズ随一の傑作と謳われる「STAR OCEAN THE SECOND STORY R」も 4275円(35%オフ) でセール中。クロード/レナ2人のダブルヒーローシステムを採用し、選んだ主人公で一部のストーリーや加入する仲間が変わる。リメイクながらオリジナル声優によるフルボイスを実現しているのも特徴。

さらに、「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版」が 5599円(50%オフ) で登場。スカウトと配合を繰り返して仲間モンスターを強くしていく面白さに、寝食を忘れてのめり込む人も多い。マスターズ版は追加DLCも込みなので、より快適にプレイできる。

そのほか、「ライフ イズ ストレンジ ダブルエクスポージャー」が 30%オフ 、「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」が 60%オフ 、「いただきストリート ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th ANNIVERSARY」が 60%オフ となっている。すべてのラインアップは、下記の特設サイトを参照してほしい。

●特設サイト

https://www.jp.square-enix.com/digitalsale/Holiday2024/

© 1995, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

Planned & Developed by ArtePiazza

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

© 1998, 2023 SQUARE ENIX Original version developed by tri-Ace Inc.

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

※タイトルにより開始日・終了日が異なる場合がございます。

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。