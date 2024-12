SHIFT UPが開発し、ソニー・インタラクティブエンタテインメントより発売中のPlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Stellar Blade(ステラーブレイド)」にて12月17日、無料アップデートが配信されると告知(プレイステーション公式Xはこちら)。

ホリデーアップデートとして、クリスマスの雰囲気に人類最後の都市“ザイオン”が飾り立てられたり、主人公イヴ向けの可愛らしいサンタドレスやミニゲームなどが実装されたりする。

詳しくは以下のPlayStationブログの記事を参照してほしい。

・PS5『Stellar Blade』にスペシャルなクリスマスがやってくる! 12月17日(火)に新たなコスメティックやミニゲームが登場!

https://blog.ja.playstation.com/2024/12/17/20241217-stellarblade/

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2024年4月26日)

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)