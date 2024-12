スクウェア・エニックスは12月27日、PlayStation 4*/Nintendo Switch**/Xbox One***/PC(Steam*/Windows***)向けに販売中のアクションRPG『NieR:Automata』(ニーア オートマタ)について、全世界での累計出荷・ダウンロード販売本数が900万本を突破したと発表。

NieR:Automata Game of the YoRHa Edition/ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション: トレーラー

『NieR:Automata』は、スクウェア・エニックスがプロデュース、プラチナゲームズが開発を手掛けるアクションRPG。舞台は、宇宙人(エイリアン)が繰り出す「機械生命体」の圧倒的戦力を前に、人類が月へと敗走している遥か未来。プレイヤーは、新たに組織されたアンドロイド部隊「ヨルハ」所属の「2B」となり、地球奪還のための熾烈な戦いに身を投じることになる。

単なるエンターテインメント作品にとどまらない、さまざまな感情をかき立てる物語を、美しいオープンワールドの世界で体験できる本作は、各プラットフォームで発売中。まだ遊んだことのない人は、この機械に触れてみてはいかがだろうか。

※『NieR:Automata』および『NieR:Automata Game of the YoRHa Edition』

※※『NieR:Automata The End of YoRHa Edition』

※※※『NieR:Automata BECOME AS GODS Edition』

【ゲーム情報】

タイトル:NieR:Automata The End of YoRHa Edition

(ニーア オートマタ ジ エンド オブ ヨルハ エディション)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:Virtuos

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(2022年10月6日)

価格:5280円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17才以上対象)

タイトル:NieR:Automata Game of the YoRHa Edition

(ニーア オートマタ ゲーム オブ ザ ヨルハ エディション)

ジャンル:アクションRPG

販売:スクウェア・エニックス

開発:PlatinumGames

プラットフォーム:PlayStation 4/PC(Steam)

発売日:

PS4版:発売中(2024年2月21日)

Steam版:配信中(2019年2月27日)

価格:5280円(パッケージ版/ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17才以上対象)

タイトル:NieR:Automata BECOME AS GODS Edition

(ニーア オートマタ ビカム アズ ゴッズ エディション)

ジャンル:アクションRPG

配信:スクウェア・エニックス

開発:PlatinumGames

プラットフォーム:Xbox One/PC(Windows)

配信日:

Xbox One版:配信中(2018年6月26日)

Windows版:配信中(2021年3月18日)

価格:5280円(ダウンロード版)

プレイ人数:1人

CERO:D(17才以上対象)

© SQUARE ENIX

Developed by PlatinumGames Inc.

※そのほか、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。