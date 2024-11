SHIFT UPは11月20日、PlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Stellar Blade(ステラーブレイド)」にてアップデートを実施するとともに、スクウェア・エニックスとのコラボレーションとなる「Stellar Blade x NieR:Automata DLC」を配信した。DLCは1100円となる。

「ステラーブレイド」の世界にエミール(CV:門脇 舞以さん)が登場し、ゲーム内ショップにてコラボ限定アイテム11種を販売する。

今回はソニー・インタラクティブエンタテインメントよりコード提供を受けたので、コラボ内容を紹介していこう。

●エミールショップとの出会い方

まず、今回のコラボは有料DLCとなる。これまでの機能や衣装を追加するアップデートが無料だったので感覚がマヒしがちだが、「NieR:Automata」の新衣装などを手に入れたい場合はPS StoreでDLCを購入しよう。

そして、コラボ衣装を販売する「エミールショップ」と出会うには、ある程度ゲームを進行する必要があるのも注意点だ。具体的には「荒野」を自由に散策できるところまで進んでいれば、問題ないと思われる。

そしてDLCを導入しても、とくに「ここへ向かえ」といったアナウンスはない。荒野と大砂漠を走り回っているというエミールショップを自力で見つけるところから試練は始まっている。

爆走するエミールショップを物理的に止めよう。斬るのが難しければ銃で撃ち抜いてもいい(というかそのほうが楽)。逃がした場合は再びファストトラベルしてくれば同じ場所に出現する。止めたらショップを利用可能になるので話しかけよう。

ショップで衣装を購入するには、ゲーム内通貨ではなく「星の涙」というアイテムが必要となる。これはフィールドの各所に新たにドロップしているので、頑張って拾いに行こう。

また、こちらはDLCではなく無料アップデートの内容だが、待望のフォトモードが実装されたことも大きな変更点だ。「R1+移動キー左」で起動でき、カメラの回転や被写界深度(焦点のボケ)、明るさの調整など基本的な機能は揃っている印象。

フレームやロゴを設定できるほか、イヴ、アダム、リリーそれぞれの表示有無やポーズ・表情の指定、カメラ目線など細かくも使いやすい設定が用意されている。

そのほか、コラボとは別に新衣装を追加したり、イヴのポニーテールを「なし」に設定できるようにしたりとアップデートが止まらない本作。いつの間にか髪型の変更もメニュー画面からできるようになっていたのは驚きだ(解放はヘアサロンに行く必要あり)。

ぜひ「NieR:Automata」DLCを導入し、本作をより楽しんでみては。

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2024年4月26日)

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)