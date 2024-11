SHIFT UPは11月12日、PlayStation 5向けアクションアドベンチャー「Stellar Blade(ステラーブレイド)」にて、2024年11月20日にアップデートを実施すると発表。

今回のアップデートでは、本作の開発に多大な影響を与えたスクウェア・エニックスの「NieR:Automata」とのコラボレーションDLCを配信。



「ステラーブレイド」の世界にエミール(CV:門脇 舞以さん)が登場し、ゲーム内ショップにてコラボ限定アイテム11種を販売するという。

また、ユーザーからの熱い要望に応え「フォトモード」を実装。イヴのポーズ指定や各種フィルター設定、カメラワークを細かく調整して、“望む一枚”を撮影しよう。

さらに、新コスチューム4種類(NieRコラボとは別)とアクセサリー1種が追加。こちらは無料で手に入るので、フォトモードと合わせてイヴに着せて楽しもう。

そのほか、キャンプで特定のBGMを聴けるようにしたり、イヴのポニーテールの長さ設定に「ポニーテールなし」を追加したり、戦闘の難易度を引き上げたりと充実のアップデートとなっている。

詳しくは以下のPlayStationブログの記事を参照してほしい。

・PS5『Stellar Blade』に『NieR:Automata』とのコラボレーションDLCとフォトモードが11月20日(水)登場!

https://blog.ja.playstation.com/2024/11/12/20241112-stellarblade/

【ゲーム情報】

タイトル:Stellar Blade(ステラーブレイド)

ジャンル:アクションアドベンチャー

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

開発:SHIFT UP

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2024年4月26日)

価格:

スタンダードエディション:8980円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9980円(ダウンロードのみ)

CERO:D(17歳以上対象)