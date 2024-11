インティ・クリエイツは11月14日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)向け2Dアクションゲーム『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』について、PC(Steam)版を先行配信したと発表。価格は690円で、2024年11月20日16時59分までは10%オフの621円で購入できる。

なお、Nintendo Switch/PlayStation 4/PlayStation 5/Xbox One/Xbox Series X|S版は、2024年11月21日に配信予定だ。

本作は90年代のロボットアニメをイメージした、ノスタルジック2Dアクションゲーム。主人公・勇人を操作するトップビューパートをクリアすると、精霊機(スピリットマシン)フレイリートを操作する一人称視点のボス戦パートに移行。2つの異なるパートを攻略し、剣と魔法の異世界【キラカディア】に平和をもたらそう。

10%オフの発売記念セールも開催中!

PC(Steam)版『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』の配信を記念した10%オフの“発売記念セール”を2週間開催。

この機会に、剣と魔法の異世界【キラカディア】に平和をもたらす冒険を楽しもう。

Steam版発売記念セール期間:2024年11月14日~11月28日16時59分(JST)

Steam Store製品ページ:https://store.steampowered.com/app/3068580/_/

『カルドアンシェル』との10%お得なバンドルも配信中!

PC(Steam)版『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』の発売にあわせて、『カルドアンシェル』とバンドルされた、10%お得なセットも配信開始。

すでに『カルドアンシェル』を購入済みの人は、発売記念セールとあわせてさらにお得に購入できる。ぜひこの機会に購入を検討してみてはいかがだろうか。

「カルドアンシェル×精霊機フレイリート」 バンドルセット:https://store.steampowered.com/bundle/47146/

価格:3753円 ※セット価格の10%オフ

「インティ・クリエイツ情報局」第13回が2024年11月20日に配信!

IKKANさんと田中健大さんのダブルMCで、隔週水曜日の21時から、インティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組「インティ・クリエイツ情報局」を配信中。

第13回放送は『カルドアンシェル』のゲーム内ゲーム『エスケープコード』で天才的な頭脳を持つ少女“ミラ”役を演じる、ジェーニャさんをゲストに迎え、『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』、および、『カルドアンシェル』の最新情報を紹介予定だ。

【番組概要】

番組名:インティ・クリエイツ情報局 第13回

日時:2024年11月20日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)/田中健大さん(俳協)

ゲスト:ジェーニャさん(フリー)

配信URL:

YouTube Live:https://www.youtube.com/live/cDMMg4ZZTNA

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv346278171

【ゲーム情報】

タイトル:精霊機(スピリットマシン)フレイリート

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:

PC(Steam)版:配信中(2024年11月14日)

Switch/PS5/PS4/XSX|S/Xbox One版:2024年11月21日

価格:690円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.