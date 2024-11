インティ・クリエイツは11月21日、90年代のロボットアニメをイメージしたノスタルジック2Dアクションゲーム『精霊機(スピリットマシン) フレイリート』を、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox Oneにて配信開始した。価格は、690円。

なお、Nintendo SwitchとXbox Series X|S/Xbox One、また11月14日に配信済みのPC(Steam)版では10%オフの621円で購入可能な発売記念セールを実施している。セール期間は、下記を確認してほしい。

ゲームは、主人公の勇人を操り、フィールドでの探索やバトルを繰り広げるトップビューパートと、精霊機(スピリットマシン)フレイリートを操り、一人称視点で展開するボス戦パートの2つのパートで進行。

ストーリーも90年代のRPGのテイストを盛り込んだロボットアニメ風なノリで、熱い展開が楽しめる。この機会に、異世界【キラカディア】での冒険に飛び込んでみてはいかがだろうか。

新たなPVも公開されているので、こちらもあわせてチェックしよう。

PV

https://youtu.be/Ch5CzrCgMas

【発売記念セール期間】

Nintendo Switch版:2024年11月21日~12月4日 23時59日(JST)

Xbox版:2024年11月21日~12月5日 8時59分(JST)

PC(Steam)版:2024年11月14日~11月28日 9時59分(JST)

【ストアページ】

●Nintendo Switch版:

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000081442

●PlayStation 4版:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1368-CUSA48360_00-FLFR0000APPWW000

●PlayStation 5版:

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP1368-PPSA22437_00-FLFR0000APPWW000

●Xbox One/Xbox Series X|S版:

https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/57k6zyk5qmf77yi44k544ou44oq44od44oi44oe44k344oz77yj44ov44os44kk44oq44o844oi/9NCCGGZZ6L95/0010

●PC(Steam)版:

https://store.steampowered.com/app/3068580/_/

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:精霊機(スピリットマシン)フレイリート

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:

PC(Steam)版:配信中(2024年11月14日)

Switch/PS5/PS4/XSX|S/Xbox One版:配信中(2024年11月21日)

価格:690円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

