インティ・クリエイツは12月5日、ノスタルジック2Dアクションゲーム『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』について、オリジナルサウンドトラックを、Steamストアにて配信開始した。価格は690円。

本サウンドトラックは、ゲームに収載されたゲームBGM26曲を完全収録したデジタル版で、mp3(256kbps)の高音質なデータとなっている。

ボーナストラックにはオリジナルサイズの「ミライにMiracle」「マジカルMotion」を収録した、ファン必携のデジタルサウンドトラックとなっているので、ぜひゲットしてみてはいかがだろうか。

■精霊機(スピリットマシン)フレイリート サウンドトラック

https://store.steampowered.com/app/3345510/

価格:690円

データ形式:mp3(256kbps)

【トラックリスト】

01. 伝説の幕開け

02. ミライにMiracle (ゲームループ版)

03. ぶっちぎりハート!

04. ドキドキハラハラタイム

05. 冒険!トラレータ城

06. なんだかアヤしげ

07. まさかまさかの緊急事態!

08. 召喚!フレイリート

09. たたかえスピリットマシン!

10. やったぜビクトリー!

11. 闇の精霊機士

12. 竜騎士の猛攻

13. 探し求めてピラミッド

14. Q転落下

15. みやびなミイラのねがいごと

16. アチアチカチコチ迷い道

17. アナタにねこパンチ

18. コンニチハ異世界慕情

19. キラカディア伝承

20. 魔龍王の咆哮

21. 驚愕の展開

22. 天にそびえる影

23. 幻影一閃!

24. こんなのってないよ!

25. また会うその日まで…

26. マジカルMotion (ゲームループ版)

27. ミライにMiracle

28. マジカルMotion

お得なバンドルも販売開始!

『精霊機(スピリットマシン) フレイリート』と「精霊機(スピリットマシン) フレイリート サウンドトラック」がバンドルされた、10%お得なセットも用意。すでにゲームを購入済みの人も、サウンドトラックを10%オフで購入できる。この機会に購入を検討してみてはいかがだろうか。

■「精霊機フレイリート×サウンドトラック」 バンドルセット

https://store.steampowered.com/bundle/47679/

価格:1242円 ※バンドル割引率10%

【ゲーム情報】

タイトル:精霊機(スピリットマシン)フレイリート

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:

PC(Steam)版:配信中(2024年11月14日)

Switch/PS5/PS4/XSX|S/Xbox One版:配信中(2024年11月21日)

価格:

ゲーム本編:690円(ダウンロード版)

デジタルサウンドトラック:690円(ダウンロード版)★

ゲーム本編+サウンドトラックバンドルセット:1242円(ダウンロード版)★

★:Steamのみ。

CERO:A(全年齢対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.