インティ・クリエイツは10月31日、16bitのゲーム機のようなドット絵グラフィックの2Dアクションゲーム『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』の単品販売版を、PC(Steam)では2024年11月14日、Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox Oneでは11月21日に配信すると発表。価格は690円となる。

本作は、90年代のロボットアニメをイメージしたアクションゲーム。主人公・勇人を操作するトップビューパートと、精霊機(スピリットマシン)フレイリートを操作する一人称視点のボス戦パートの2つの異なるパートを繰り返しながら、剣と魔法の異世界【キラカディア】を冒険していく。

発売日の発表とあわせて発売告知映像も公開されたので、ぜひともチェックしてほしい。

▼発売告知映像

https://youtu.be/gJZANC_vL8k

なお、Steamで『カルドアンシェル』を事前購入し、特典として本作をゲットした人は、本配信日と同じ11月14日からプレイ可能。

また、『カルドアンシェル』のパッケージ版(Nintendo Switch/PlayStation 5)にも本作が同梱されている。同ゲーム内にも本作が登場するので、気になる人はこちらのタイトルもチェックしよう。

Nintendo Switch版は本日より10%オフの予約セールを開始!

『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』のNintendo Switch版は本日より、10%オフの予約セールを開催中。この機会に購入を検討してみてはいかがだろうか。

▼マイニンテンドーストアはこちら

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000081442

【スクリーンショット】

「インティ・クリエイツ情報局」の第12回が配信決定!

IKKANさんと田中健大さんのダブルMCで、隔週水曜日の21時から、インティ・クリエイツの関連タイトル情報、出展イベント情報を網羅する番組「インティ・クリエイツ情報局」を配信中。その第12回が2024年11月6日に実施決定。

第12回放送では、『カルドアンシェル』のゲーム内ゲーム『キズナコネクト』で“コネクル”役を演じる、あきやまかおるさんをゲストに迎え、『カルドアンシェル』と『精霊機フレイリート』の最新情報、イベント情報を紹介予定だ。

【番組概要】

番組名:インティ・クリエイツ情報局 第12回

日時:2024年11月6日21時~

MC:IKKANさん(オフィス★怪人社)/田中健大さん(俳協)

ゲスト:あきやまかおるさん(ぷろだくしょんバオバブ)

配信URL:

YouTube Live:https://youtube.com/live/J2cCekuAS1Y

ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv346167986

【ゲーム情報】

タイトル:精霊機(スピリットマシン)フレイリート

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

配信日:

PC(Steam)版:2024年11月14日

Switch/PS5/PS4/XSX|S/Xbox One版:2024年11月21日

価格:690円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.