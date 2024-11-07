ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月7日に発売となった「PlayStation 5 Pro」（以下、PS5 Pro）で映像美が強化される対応タイトルをPlayStation Blogにて発表している。
2024年11月4日に公開済みの48タイトルに加え、「アサシン クリード ミラージュ」「ディアブロ IV」「Lords of the Fallen」「Palworld」「THE FINALS」がリストに追加し、計53タイトルとなった。これらのタイトルは、公式からのお墨付きでグラフィックが強化される（PS5 Pro Enhanced）。
なお、今後も多くのゲームが追加されるほか、Enhanced表記のない一部のタイトルもアップデートによって体験の向上が見られる場合があるという。
【Enhanced対応タイトルリスト】
・『Alan Wake 2』
・『Albatroz』
・『エーペックスレジェンズ』
・『アサシン クリード ミラージュ』 NEW!
・『バルダーズ・ゲート3』
・『Call of Duty®: Black Ops 6』
・『Demon’s Souls』
・『ディアブロ IV』 NEW!
・『ドラゴンエイジ™: ヴェイルの守護者』
・『Dragon’s Dogma 2』
・『ダイイングライト2 ステイ ヒューマン』（「Reloaded Edition」）
・『EA SPORTS™ College Football 25』
・『EA SPORTS FC™ 25』
・『エンリステッド:第二次世界大戦STG』
・『F1® 24』
・『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
・『フォートナイト』
・『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』
・『ホグワーツ・レガシー』
・『Horizon Forbidden West™』
・『Horizon Zero Dawn™ Remastered』
・『Kayak VR: Mirage』
・『Lies of P』
・『Lords of the Fallen』 NEW!
・『EA SPORTS™ Madden NFL 25』
・『Marvel’s Spider-Man Remastered』
・『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales』
・『Marvel’s Spider-Man 2』
・『NARAKA: BLADEPOINT』
・『NBA 2K25』
・『No Man’s Sky』
・『Palworld』 NEW!
・『Paladin’s Passage』
・『プラネットコースター 2』
・『プロ野球スピリッツ2024-2025』
・『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』
・『BIOHAZARD RE:4』
・『BIOHAZARD VILLAGE』
・『Rise of the Ronin™』
・『Rogue Flight』
・『STAR WARS ジェダイ：サバイバー™』
・『Star Wars: Outlaws』
・『Stellar Blade』
・『Test Drive Unlimited Solar Crown』
・『ザ クルー：モーターフェス』
・『THE FINALS』 NEW!
・『The First Descendant』
・『The Last of Us™ Part I』
・『The Last of Us™ Part II Remastered』
・『Until Dawn -惨劇の山荘-』
・『War Thunder』
・『Warframe®』
・『WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS』
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