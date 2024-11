ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月7日に発売となった「PlayStation 5 Pro」(以下、PS5 Pro)で映像美が強化される対応タイトルをPlayStation Blogにて発表している。

2024年11月4日に公開済みの48タイトルに加え、「アサシン クリード ミラージュ」「ディアブロ IV」「Lords of the Fallen」「Palworld」「THE FINALS」がリストに追加し、計53タイトルとなった。これらのタイトルは、公式からのお墨付きでグラフィックが強化される(PS5 Pro Enhanced)。

なお、今後も多くのゲームが追加されるほか、Enhanced表記のない一部のタイトルもアップデートによって体験の向上が見られる場合があるという。

【Enhanced対応タイトルリスト】