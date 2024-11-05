ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月4日、2024年11月7日に発売予定の「PlayStation 5 Pro」（以下、PS5 Pro）で映像美が強化される対応タイトルをPlayStation Blogにて発表した。

PS5 Proは従来のPlayStation 5（PS5）を、よりグラフィック方面で強化したハード。解像度を優先すれば動きが硬く、フレームレートを優先すれば画質が下がるという従来のジレンマを解消し、解像度もフレームレートも満足できる「良いとこどり」の体験ができるようになるという。

対応作品は「PS5 Pro Enhanced」という表記で識別可能。今回はPS5 Pro発売と同時にEnhanced対応するタイトルが、計48本（記事執筆時点）発表された。

なお、今後も多くのゲームが追加されるほか、Enhanced表記のない一部のタイトルもアップデートによって体験の向上が見られる場合があるという。

【Enhanced対応タイトルリスト】

・『Alan Wake 2』

・『Albatroz』

・『エーペックスレジェンズ』

・『バルダーズ・ゲート3』

・『Call of Duty®: Black Ops 6』

・『EA SPORTS™ College Football 25』

・『Demon’s Souls』

・『ドラゴンエイジ™: ヴェイルの守護者』

・『Dragon’s Dogma 2』

・『ダイイングライト2 ステイ ヒューマン』（「Reloaded Edition」）

・『EA SPORTS FC™ 25』

・『エンリステッド:第二次世界大戦STG』

・『F1® 24』

・『FINAL FANTASY VII REBIRTH』

・『フォートナイト』

・『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』

・『ホグワーツ・レガシー』

・『Horizon Forbidden West™』

・『Horizon Zero Dawn™ Remastered』

・『Kayak VR: Mirage』

・『Lies of P』

・『EA SPORTS™ Madden NFL 25』

・『Marvel’s Spider-Man Remastered』

・『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales』

・『Marvel’s Spider-Man 2』

・『NARAKA: BLADEPOINT』

・『NBA 2K25』

・『No Man’s Sky』

・『Paladin’s Passage』

・『プラネットコースター 2』

・『プロ野球スピリッツ2024-2025』

・『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』

・『BIOHAZARD RE:4』

・『BIOHAZARD VILLAGE』

・『Rise of the Ronin™』

・『Rogue Flight』

・『STAR WARS ジェダイ：サバイバー™』

・『Star Wars: Outlaws』

・『Stellar Blade』

・『Test Drive Unlimited Solar Crown』

・『ザ クルー：モーターフェス』

・『The First Descendant』

・『The Last of Us™ Part I』

・『The Last of Us™ Part II Remastered』

・『Until Dawn -惨劇の山荘-』

・『War Thunder』

・『Warframe®』

・『WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS』

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