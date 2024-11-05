ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月4日、2024年11月7日に発売予定の「PlayStation 5 Pro」（以下、PS5 Pro）で映像美が強化される対応タイトルをPlayStation Blogにて発表した。
PS5 Proは従来のPlayStation 5（PS5）を、よりグラフィック方面で強化したハード。解像度を優先すれば動きが硬く、フレームレートを優先すれば画質が下がるという従来のジレンマを解消し、解像度もフレームレートも満足できる「良いとこどり」の体験ができるようになるという。
対応作品は「PS5 Pro Enhanced」という表記で識別可能。今回はPS5 Pro発売と同時にEnhanced対応するタイトルが、計48本（記事執筆時点）発表された。
なお、今後も多くのゲームが追加されるほか、Enhanced表記のない一部のタイトルもアップデートによって体験の向上が見られる場合があるという。
【Enhanced対応タイトルリスト】
・『Alan Wake 2』
・『Albatroz』
・『エーペックスレジェンズ』
・『バルダーズ・ゲート3』
・『Call of Duty®: Black Ops 6』
・『EA SPORTS™ College Football 25』
・『Demon’s Souls』
・『ドラゴンエイジ™: ヴェイルの守護者』
・『Dragon’s Dogma 2』
・『ダイイングライト2 ステイ ヒューマン』（「Reloaded Edition」）
・『EA SPORTS FC™ 25』
・『エンリステッド:第二次世界大戦STG』
・『F1® 24』
・『FINAL FANTASY VII REBIRTH』
・『フォートナイト』
・『ゴッド・オブ・ウォー ラグナロク』
・『ホグワーツ・レガシー』
・『Horizon Forbidden West™』
・『Horizon Zero Dawn™ Remastered』
・『Kayak VR: Mirage』
・『Lies of P』
・『EA SPORTS™ Madden NFL 25』
・『Marvel’s Spider-Man Remastered』
・『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales』
・『Marvel’s Spider-Man 2』
・『NARAKA: BLADEPOINT』
・『NBA 2K25』
・『No Man’s Sky』
・『Paladin’s Passage』
・『プラネットコースター 2』
・『プロ野球スピリッツ2024-2025』
・『ラチェット＆クランク パラレル・トラブル』
・『BIOHAZARD RE:4』
・『BIOHAZARD VILLAGE』
・『Rise of the Ronin™』
・『Rogue Flight』
・『STAR WARS ジェダイ：サバイバー™』
・『Star Wars: Outlaws』
・『Stellar Blade』
・『Test Drive Unlimited Solar Crown』
・『ザ クルー：モーターフェス』
・『The First Descendant』
・『The Last of Us™ Part I』
・『The Last of Us™ Part II Remastered』
・『Until Dawn -惨劇の山荘-』
・『War Thunder』
・『Warframe®』
・『WORLD OF WARSHIPS: LEGENDS』
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