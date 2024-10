2Kは10月18日、NBA 2024-2025年シーズンの開幕に先駆け、マイキャリアやマイチーム、The Wオンラインなどに新たなコンテンツと報酬が追加された『NBA 2K25』シーズン2を10月17日より配信開始したと発表。

『NBA 2K25』シーズン2では、デンバー・ナゲッツのポイントガードでNBAチャンピオンにも輝いたジャマール・マレー選手をフィーチャー。

彼が履いているニューバランスTWO WXY v5シグネチャーモデルのゲーム内バージョンや、シーズン2のサウンドトラックパートナーであるEMPIREによる新曲やデジタルアパレルのほか、新報酬やアップデートが『NBA 2K25』でも特に人気のゲームモードに加わる。想像を超えるコンテンツの数々にぜひとも期待しよう。

ゲームは、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)で発売中。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記を確認してほしい。

●アレクサンドラ・ムーア氏(EMPIRE最高業務責任者)コメント 「『NBA 2K25』シーズン2のサウンドトラックを発表するにあたり、2K Gamesとのパートナーシップを拡大し、EMPIREのグローバルで先駆的なアーティストたちをゲーム界で文化的に最も重要なプラットフォームのひとつに提供できることを、非常に嬉しく思います。 ベイエリアを代表するもう一つのビッグネームとのこのコラボレーションにより、私たちは音楽とスポーツ、そしてゲームの世界に橋を渡し、あらゆる面で音楽の影響力を高めることができるでしょう。「NBA 2K」コミュニティの心に響く没入感の高い体験を、ともに作り上げていきたいと思います。」

『NBA 2K25』シーズン2の強化ポイント

●マイキャリア

レベル1からレベル40までレベルを上げながら報酬を獲得可能。レベル20ではマスコットの「スタッフ・ザ・マジックドラゴン」、レベル23では「メディアデー」のヘアスタイル、レベル39では「ミイラ」のコスチュームといったアイテムがアンロックされる。

また、『NBA 2K25』のジェムとダイヤモンドのランクにインスパイアされた2K×ニューバランスのTWO WXY v5シューズもレベル32で登場。シーズンを締めくくるのは、スキルの評価を限界以上に引き上げるのに役立つレベル40+1キャップ ブレイカー報酬だ。

●マイチーム

シーズン2では、現在のNBAで活躍するジャンプ力に優れた選手や、ポイントゲッターとして活躍した殿堂入り選手、ジャマール・マレー選手を筆頭とする得点力のあるガード系選手などを含む新たなマイチームカードが登場。

プレイヤーは、総合89(ルビー)まで進化可能なレベル1サファイアのジャマール・マレー選手のカードでマイチームを始められ、そこから、レベル20でアメジストのオビ・トッピン選手、レベル35でダイヤモンドのジェームズ・ウォージー選手、そして究極のレベル40報酬であるピンクダイヤモンドのタイリース・ハリバートン選手などのカードを獲得できる。

●シーズンパス

『NBA 2K25』シーズン2には40レベルの報酬が含まれているが、プロ パス*を所有しているプレイヤーは、クリーブランド・キャバリアーズのマスコット「ムーンドッグ」のスキン、デンバー・ナゲッツのマスコット「ロッキー」のスキン、ミイラのコスチューム、最大4万5000VC(ゲーム内通貨)、レベル40タイリース・ハリバートン選手のカード(ピンクダイヤモンド)など、さらに40レベルのプレミアムなコンテンツを追加でアンロックできる。

●The Wオンライン**

WNBAファイナルの熱闘が続く中、The Wオンラインで競いあい、ハロウィンをテーマにした装備アイテム、VC(ゲーム内通貨)、シェリル・スウープス選手のコーチカードやゲームチェンジャー ジャージなどの限定ゲーム内アイテムを獲得しよう。ほかにも、さそり座パーカーや魔女ハットなど、今シーズンの報酬は魅力的なものばかりだ。

●2K Beats

シーズン2のNBA 2K Beatsは、デジタル音楽時代への先進的なアプローチで知られ、サンフランシスコに拠点を置く有名なレーベル/ディストリビューター/パブリッシャーであるEMPIREと提携。310babii、Lil Yee & Lil Pete、Babyface Ray、BabyTronなど、ミリオンヒットを幾度も記録し、名誉ある賞を獲得したことのあるアーティストや期待の新鋭をフィーチャーした特別編集のプレイリストを楽しめる。

『NBA 2K25』シーズン2の詳細については、最新のコートサイドレポート(英語版)を確認してほしい。

グラビティ ボール

2024年10月17日、2Kは『レゴ 2K ドライブ』を手掛けたVisual Concepts Southによる最新ゲーム、『グラビティ ボール』もあわせて発表。『グラビティ ボール』は、『NBA 2K25』の「ザ・シティ」で有料DLCとして利用できる、ハイテンポなオンラインマルチプレイヤーゲームだ。プレイヤーはチームを組み、型破りなルールで激しく競いあう、エネルギッシュで未来的な体験を楽しめる。***

ゲームはアリーナのようなドームを舞台に、3対3または5対5の形式で行われ、各チームは番号のついた的を狙って相手より多くの得点を獲得することを目指す。チームメイトと協力してボールをキープし、ディフェンスをかわし、パワーアップも活用しながらライバルチームを倒そう。複数の階層からなるコートと4種類のパワーアップが登場する『グラビティ ボール』は、まさに革新的なスポーツだ。

「グラビティ ボール」ローンチトレーラー

https://youtu.be/y0WjRnTDqfw

PS5/Xbox Series X|S/PC版の『NBA 2K25』をプレイしている場合は、10月18日から1100円で『グラビティ ボール』を体験可能。『グラビティ ボール』についてはVisual Concepts社長のグレッグ・トーマス氏がブログで語っているので、こちら(英語版)をチェックしよう。

*『NBA 2K25』シーズン2のシーズンパス無料報酬は、ゲームプレイを通じてアンロックする必要があります。『NBA 2K25』プロ パスと殿堂入りパスは、個別に購入が可能です。ゲーム本編、インターネット接続、NBA 2Kアカウントが必要です。有料プレミアムパスは、ゲームプレイを通じて獲得できるシーズン追加報酬をアンロックします。進行状況と報酬は、各シーズンの終了時にリセットされます。シーズンパスに関する詳細については、https://nba.2k.com/2k25/ja-JP/season-pass-faq/をご覧ください

**The Wオンラインモードと関連コンテンツは、次世代機版限定の機能です。

***「グラビティ ボール」は、ゲーム本編とインターネット接続を必要とする任意の有料追加コンテンツです。利用にあたってオンラインアカウント登録(最低年齢は国や地域によって異なります)が必要な場合があります。ゲーム本編は別売りです。購入、使用、引き換えには特定の制限が適用されます。詳細については、ゲーム内の「利用規約(ToS)」とwww.take2games.com/legalおよびwww.take2games.com/privacyをご覧ください。家庭用ゲーム機によるオンラインプレイには、プラットフォームの有料サブスクリプションとアカウント登録が別途必要になる場合があります。

【ゲーム情報】

タイトル:NBA 2K25

ジャンル:スポーツ

販売:テイクツー・インタラクティブ

開発:Visual Concepts

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2024年9月6日)

価格:

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam通常版:8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switch通常版:6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steamオールスター エディション:1万4080円(ダウンロード版)

PS5/PS4/XSX|S/Xbox One/Steam殿堂入りエディション:1万5180円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

© 2005-2024 Take-Two Interactive Software, Inc. Published by 2K. 2K, T2, and related logos, are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA Properties, Inc. © 2024 NBA Properties, Inc. All rights reserved. The NBPA identifications are the intellectual property of the National Basketball Players Association and may not be used without the prior written consent of National Basketball Players Incorporated © 2024 the National Basketball Players Association. All rights reserved. The ESRB ratings icon is a trademark of the Entertainment Software Association. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved. Patents and Patent Pending: www.take2games.com/Legal.