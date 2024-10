インティ・クリエイツは10月10日、各務原市民公園(岐阜県各務ヶ原市)にて開催する「第7回ぜんため(全国エンタメまつり)」に『カルドアンシェル』と『精霊機(ルビ:スピリットマシン)フレイリート』をプレイアブル出展すると発表。ぜんための会期は、2024年10月19日と20日の二日間となる。

『カルドアンシェル』の体験版は、ニンテンドーeショップやSteamストアで配信中の体験版とは異なる、『白き鋼鉄のX(イクス) THE OUT OF GUNVOLT』のダンジョンも体験できるスペシャルバージョン。試遊をすると、それぞれのタイトル毎に直径56mmの特製缶バッジ4種の中から希望の1種がもらえる。

また、2024年10月20日の12時~12時30分には、「インティ・クリエイツ情報局」のMCである田中健大さんと、吉岡ディレクターによるトークショウも公演。近くに住んで人は、立ち寄ってみてはいかがだろうか。

■カルドアンシェル

■精霊機(スピリットマシン)フレイリート

【イベント概要】