日本一ソフトウェアは10月3日、岐阜県各務原市で開催される「第8回 全国エンタメまつり」への出展情報を発表した。「第8回 全国エンタメまつり」の会期は、2025年10月18日～19日の2日間だ。

同社のブースでは、新作アクション『凶乱マカイズム』の体験会を開催。主人公・エヌエーが装備できる全種類の武器が使用でき、難易度の異なる3体のボスキャラクターに挑戦できる特別試遊バージョンを楽しめる。遊んだ人には試遊特典として非売品ステッカーをプレゼント。

物販コーナーでは、『凶乱マカイズム』『ほの暮しの庭』の予約受付を実施するほか、『ほの暮しの庭』アクリルジオラマスタンドなどの新作グッズ、岐阜のお土産にもピッタリ（!?）なぜんため限定グッズなどの販売を行う。『夜廻』のマグネット＆おみくじがGETできるクレーンゲームも登場する。

ぜひ、「第8回 全国エンタメまつり」の同社のブースに訪れてみてはいかがだろうか。

【「第8回 全国エンタメまつり」日本一ソフトウェア出展内容】

出展日：2025年10月18日 10時～17時

2025年10月19日 10時～15時30分

開催場所：各務原市民公園（岐阜県各務原市那加門前町3丁目）

出展内容：

●『凶乱マカイズム』体験会

※体験していただいた方に「非売品ステッカー」をプレゼント！

●日本一ソフトウェアグッズ販売

※3000円以上お買い上げの方に「プリニーとのぶぴょんコラボステッカー」をプレゼント！

●クレーンゲーム

イベント主催：全国エンタメまつり実行委員会

公式サイト：https://zentame.com/

【新作グッズ】