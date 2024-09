インティ・クリエイツは9月26日、デッキ構築型のローグライトカードバトルRPG『カルドアンシェル』[Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、Nintendo Switchダウンロード版、PC(Steam)を、本日0時から予約開始したと発表。

Switch版は予約期間に購入すると10%オフとなる。PC版は予約期間に購入すると、2Dアクションゲーム『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』が漏れなく付属。この機会に購入を検討してみてはいかがだろうか。

ゲームの発売日は、2024年10月24日。価格はパッケージ通常版が4950円、パッケージ限定版が1万890円、ダウンロード版が3480円となる。

・ニンテンドーeショップ

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000068812.html

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2730540/_/

『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』とは?

『精霊機フレイリート』は、90年代のロボットアニメをイメージした、ノスタルジック2Dアクションゲーム。主人公・勇人を操作するトップビューパートをクリアすると、精霊機(スピリットマシン)フレイリートを操作する一人称視点のボス戦パートに移行する。2つの異なるパートを攻略し、剣と魔法の異世界【キラカディア】に平和をもたらそう。

本作は『カルドアンシェル』のゲーム内の架空のタイトルだったが、エイプリールフールネタとして発表された後、好評な反響につき『カルドアンシェル』のパッケージ版に同梱されることが発表されていた。

その際の開発対象ハードはNintendo Switch版とPlayStation 5版のみだったが、2024年7月19日の“BitSummit Drift(ビットサミット ドリフト)”にて、前述の2機種に加え、パッケージ版がないPlayStation 4/Xbox One/Xbox Series X|S/PC(Steam)版でも単品発売するために開発することを発表している。

そして、本日、新たにPC(Steam)版を予約期間に購入すると、漏れなく付属することが発表。この機会にPC(Steam)版『カルドアンシェル』を予約して、『精霊機(スピリットマシン)フレイリート』もゲットしよう。

【ゲーム情報】

タイトル:カルドアンシェル

ジャンル:RPG

販売:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

※パッケージ版はNintendo Switch/PlayStation 5のみ

発売日:2024年10月24日

価格:

パッケージ通常版:4950円

パッケージ限定版:1万890円

ダウンロード版:3480円

プレイ人数:1~2人

CERO:C(15才以上対象)

© INTI CREATES CO., LTD. 2024 ALL RIGHTS RESERVED.