インティ・クリエイツは9月19日、300種以上のカードと、50の歌を駆使して戦う、デッキ構築型のローグライトカードバトルRPG『カルドアンシェル』について、全ディーヴァの紹介映像、全ディーヴァ楽曲情報、ゲームシステム「ディーヴァの組み合わせ」を公開するとともに、パッケージ限定版の詳細情報も公開した。

本作の発売日は2024年11月24日、価格はパッケージ通常版が4959円、パッケージ限定版は1万890円、ダウンロード版が3480円となる。

全ディーヴァの楽曲を紹介するPVを公開!

『カルドアンシェル』に登場するディーヴァキャラクターが歌う楽曲は全50曲。架空の各ゲーム作品内で再生される、主題歌、挿入歌、エンディングテーマなど、ジャンルも年代も幅広い楽曲を楽しめる。

本日は、ヒロイン“アンシェ”と、ライバルのディーヴァ“Rita”を除く、『カルドアンシェル』に登場する全ディーヴァの楽曲(全48曲)を紹介するPVを公開!

カルドアンシェル - 全ディーヴァ紹介映像

YouTube:https://youtu.be/tGhURBRupRQ

パッケージ限定版に同梱されるサウンドトラックCD(3枚組)には、この全ディーヴァの楽曲がすべて収録されている。PVで気に入った楽曲を見つけたら、ぜひ、パッケージ限定版の予約を検討してみよう。

ディーヴァ一覧

ヒロイン“アンシェ”とライヴァルのディーヴァ“Rita”を除く、48曲を歌うディーヴァを紹介。魅力的なディーヴァの歌が、『カルドアンシェル』のバトルを盛り上げ、サポートする!

登場タイトル:キャラクター名(歌)

『精霊機フレイリート』:風祭 まほ(鈴木あやかさん)

『精霊機フレイリート』:水鏡 環(倉知玲凰さん)

『精霊機フレイリートII』:風祭 まほ(鈴木あやかさん)

『幻想奇譚 Force of Will』:チェラー(日下部未幸さん)

『幻想奇譚 Force of Will』:バーチ(大地葉さん)

『遠き理想のエルフィリア』:セラ・セイレーネス(和泉風花さん)

『プレジデント・エクス・マキナ』:エドガー・バロン(Karen Calanniさん)

『屋根より高い君が好き』:ユラ(大原わかなさん)

『屋根より高い君が好き』:セシェル(日山詩月さん)

『TACTICAL COMMUNICATION』:ラファエラ(Diana Garnetさん)

『Planet Garden IV』:フロース(Chiisaさん)

『Deset Rings』:ジーナ (粂ゆうなさん)

『蒼き雷霆 ガンヴォルト』:モルフォ(櫻川めぐさん)

『蒼き雷霆 ガンヴォルト』:シアン(櫻川めぐさん)

『トライアングルマイスター』:ロゼ・バーミリオン(伊南羽桜さん)

『トライアングルマイスター』:ラピス・ウェッジウッド(鈴木みのりさん)

『トライアングルマイスター』:カナリー・ネープルス(ふじたまみさん)

『トライアングルマイスター』:ノワール・スプルース(前田佳織里さん)

『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』:神園 しのぶ(上間江望さん)

『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』:神園 真夜(橋本ちなみさん)

『ぎゃる☆がん だぶるぴーす』:くろな(藤田彩さん)

『蒼き雷霆 ガンヴォルト 爪』:シアン<モルフォ>(櫻川めぐさん)

『蒼き雷霆 ガンヴォルト 爪』:RoRo(遠藤ゆりかさん)

『ユグドラシル・レコードIX』:カナリア・ドラシル(涼本あきほさん)

『白千鳥』:戸松 詩歩(徳永ひかるさん)

『キズナコネクト』:コネクル(あきやまかおるさん)

『キズナコネクト』:零崎サクヤ(柚木尚子さん)

『白き鋼鉄のX THE OUT OF GUNVOLT』:RoRo(峯田茉優さん)

『白き鋼鉄のX THE OUT OF GUNVOLT』:イソラ(伊藤美来さん)

『キズナコネクト2』:エルフレン(森なな子さん)

『エスケープコード』:ミラ(ジェーニャさん)

『ぎゃる☆がん りたーんず』:野々宮 かなめ(三宅晴佳さん)

『ぎゃる☆がん りたーんず』:火吹 晶(内村史子さん)

『ぎゃる☆がん りたーんず』:桜咲 薫子(内田真礼さん)

『ぎゃる☆がん りたーんず』:兎野 葵(山本希望さん)

『GrimmNoir』:頭巾を被った少女(鈴代紗弓さん)

『GrimmNoir』:赤ずきん(鈴代紗弓さん)

『GrimmNoir』:原典:赤ずきん(鈴代紗弓さん)

『GrimmNoir』:灰かぶりの少女(小林妃沙貴さん)

『GrimmNoir』:シンデレラ(小林妃沙貴さん)

『GrimmNoir』:原典:シンデレラ(小林妃沙貴さん)

『GrimmNoir』:髪の長い少女(大西綺華さん)

『GrimmNoir』:ラプンツェル(大西綺華さん)

『GrimmNoir』:原典:ラプンツェル(大西綺華さん)

『白き鋼鉄のX2』:RoRo(峯田茉優さん)

『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環』:モルフォ(櫻川めぐさん)

『蒼き雷霆 ガンヴォルト 鎖環』:ルクシア(佐々木李子さん)

『九魂の久遠』:ツクモ(夏吉ゆうこさん)

▼全楽曲リストはこちらから

https://card-en-ciel.com/jp/song/