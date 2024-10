ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月3日、2022年3月4日に発売したPlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)用ソフトウェア『グランツーリスモ7』にて、新規収録車種やコース追加、スケープスの特集追加を含むアップデートを配信した。

今回追加された車種は、「三菱 ランサーエボリューション VIII MR GSR '04」、「日産 GT-R Premium edition T-spec '24」、「トヨタ ハイエース Van DX '16」の3台。

スタイリッシュなほか2台と比べ、ハイエースが「業者にしか見えない」「これは社畜レース」などとSNS上で話題となっている。

ハイエースは1967年に誕生して以来、優れた使い勝手と耐久性で世界中から支持を集めてきたロングセラー商用車。大量の荷物を積み込めるクルマを、街中で見たことがある人も多いのでは。

本作にはクルマを走らせるだけでなく、写真撮影を楽しむ「スケープス」機能もある。お気に入りのクルマを見つけて遊んでみては。

そのほか、アップデートの詳細については公式サイトおよびPlayStation Blogを参照。

・「グランツーリスモ」シリーズ公式サイト

https://www.gran-turismo.com/jp/

・PlayStation Blog

https://blog.ja.playstation.com/2024/10/03/20241003-gt7/

【ゲーム情報】

タイトル:グランツーリスモ7

ジャンル:リアルドライビングシミュレーター

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PlayStation 4 Pro

発売日:発売中(2022年3月4日)

価格:

【PS5パッケージ版】

・スタンダードエディション:8690円

・25周年アニバーサリーエディション:1万890円

※PS4用『グランツーリスモ7』ゲーム本編(プロダクトコード)同梱

【PS5ダウンロード版】

・スタンダードエディション:8690円

【PS4パッケージ版】

・スタンダードエディション:7590円

【PS4ダウンロード版】

・スタンダードエディション:7590円

【PS5/PS4用ダウンロード版】

・25周年アニバーサリーデジタルデラックスエディション:1万890円

CERO:A(全年齢対象)

※オフライン時はアーケードモードのみプレイできます。

※『グランツーリスモ7 25周年アニバーサリーエディション』(パッケージ版)のゲーム本編およびダウンロードコンテンツのプロダクトコード有効期限は2022年8月4日までです。また、『グランツーリスモ7』(パッケージ版)および『グランツーリスモ7 25周年アニバーサリーエディション」(パッケージ版)の早期購入限定のダウンロードコンテンツのプロダクトコード有効期限は2022年8月4日までです。プロダクトコードの使用にはインターネット接続およびPlayStation Networkのアカウントが必要です。

PS5向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(パッケージ版)をご購入いただいても、PS4向けソフトウェア『グランツーリスモ7』は入手できません。PS5向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(ダウンロード版)をご購入いただくとPS4向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(ダウンロード版)を入手することができます。

PS4向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(パッケージ版/ダウンロード版)をご購入いただくと、PS5向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(ダウンロード版)を1100円でご購入いただけます。PS4向けソフトウェア(パッケージ版)をお持ちの方は、PS5向けソフトウェア(ダウンロード版)をダウンロードしたりプレイしたりするには、その都度ディスクをPS5本体に挿入する必要があります。PS4向けソフトウェア(パッケージ版)をお持ちの方でも、ディスクを使用しないPS5デジタル・エディションを購入された場合はPS5向けソフトウェア(ダウンロード版)を1100円でご購入いただくことはできません。本ソフトウェアのPS5アップグレードにはPlayStation Networkのアカウントが必要です。

PS5向けソフトウェア『グランツーリスモ7 25周年アニバーサリーエディション』(パッケージ版)をご購入いただくとPS4向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(ダウンロード版)を入手することができます。PS5・PS4向けソフトウェア『グランツーリスモ7 25周年アニバーサリーエディション』(ダウンロード版)をご購入いただくとPS5向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(ダウンロード版)およびPS4向けソフトウェア『グランツーリスモ7』(ダウンロード版)を入手することができます。