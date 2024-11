ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月21日、PlayStation 5/PlayStation 4用ソフト「グランツーリスモ7」にて、PlayStation 5 Pro機能への対応や「グランツーリスモ ワールドシリーズ」記念レースの配信、新規収録車種やコースの追加などを含むアップデートを、本日15時より配信すると発表。

PS5 Proへの対応は以前から言われていたもので、並走するクルマのボディにしっかりと自分のクルマの色が反射して見えるなど、よりグラフィック表現が強化される。

記念レースはゲーム内で開催。日本時間2024年12月8日~9日に開催される世界大会「グランツーリスモ ワールドシリーズ」を記念したイベントとなる。優勝賞金1億Cr.(ゲーム内通貨)となるので、挑戦してみては。

新規収録車種として「フォード エスコート RS Cosworth ’92」をはじめ、「メルセデス・ベンツ W 196 R ’55」「ポルシェ 911 Turbo S(992)’20」「ポルシェ ミッション X ’23」「スズキ ジムニー シエラ JC ’18」が追加される。

F1マシン「メルセデス・ベンツ」や未来を感じるハイパーカー「ポルシェ ミッション X」と並び、道を選ばない走りを見せる「ジムニー シエラ」などが登場した形だ。

本作にはクルマを走らせるだけでなく、写真撮影を楽しむ「スケープス」機能もある。お気に入りのクルマを見つけて遊んでみては。

そのほか、アップデートの詳細については公式サイトおよびPlayStation Blogを参照。

・「グランツーリスモ」シリーズ公式サイト

https://www.gran-turismo.com/jp/

・PlayStation Blog

https://blog.ja.playstation.com/2024/11/21/20241121-gt7/

【ゲーム情報】

タイトル:グランツーリスモ7

ジャンル:リアルドライビングシミュレーター

販売:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/PlayStation 4 Pro

発売日:発売中(2022年3月4日)

価格:

・PS5版スタンダードエディション:8690円(パッケージ/ダウンロード)

・PS4版スタンダードエディション:7590円(パッケージ/ダウンロード)

・25周年アニバーサリーデジタルデラックスエディション:1万890円(ダウンロード)

CERO:A(全年齢対象)