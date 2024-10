「リトルビッグプラネット」シリーズの公式X(Twitter)は10月8日、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが配信するPlayStation 4用ソフト「リトルビッグプラネット3」および「リトルビッグプラネット」シリーズのDLCを、2024年10月31日(現地時間)にPlayStation Storeから削除すると発表した。

本作においては2024年1月より「未解決な技術的問題」のため、PS4向けサーバーを無期限停止し、すべてのオンラインサービスを利用できなくなっていた。

そのため今回、PS Storeでの配信自体を10月31日をもって終了するという決断に至ったようだ。これは、日本を含むすべての地域で適用されるとのこと。

なお、10月31日以降もオフライン機能については引き続きプレイ可能。かつてPlayStation Plusのフリープレイで権利を獲得したユーザーなどは、月末までにダウンロードしておこう。

・PS Storeはこちら

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP9000-CUSA00601_00-GLITTLEBIG000003

©2014 Sony Interactive Entertainment Network Europe Ltd. Developed by Sumo Digital Ltd