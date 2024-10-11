ソニー・インタラクティブエンタテインメントは10月11日より、PlayStation公式LINEアカウントと連携したユーザーを対象に「映画『ヴェノム：ザ・ラストダンス』＜日本語吹替版＞ジャパンプレミアPlayStation公式LINEアカウント連携ユーザーご招待特別キャンペーン」を開催。期間は、2024年10月17日まで。

本キャンペーンでは、PlayStation公式LINEアカウントの友だち登録およびPlayStation NetworkのアカウントとLINEのアカウント連携を完了し、応募フォームに必要事項を記入した人の中から、抽選で10名を映画「ヴェノム：ザ・ラストダンス」＜日本語吹替版＞ジャパンプレミアに招待する。キャンペーンの詳細についてはPlayStation Blogの紹介記事を確認してほしい。

※応募の対象年齢は18歳以上とさせていただきます。

【映画「ヴェノム：ザ・ラストダンス」＜日本語吹替版＞ジャパンプレミア概要】

開催日時：2024年10月29日 開場：18時／開演：18時半（舞台挨拶予定）／開映：19時（予定）

※20時50分頃の終了を予定しております。

試写会場：都内某所（当選者のみ公開）

映画「ヴェノム：ザ・ラストダンス」＜日本語吹替版＞ジャパンプレミア

PlayStation公式LINEアカウント連携ユーザーご招待特別キャンペーン紹介記事

https://blog.ja.playstation.com/2024/10/11/20241011-venom/

PlayStation NetworkのアカウントとLINEのアカウント連携についてはこちらへ！

https://www.playstation.com/ja-jp/local/line-linking-account/