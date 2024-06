Behaviour Interactiveは6月26日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)について、大ヒットシリーズ「トゥームレイダー」の主人公「Lara Croft」(ララ・クロフト)が新サバイバーとして登場すると発表。

ほかの誰も経験したことがないであろう、死と隣りあわせの状況に立ち向かい生き延びてきたララは、有能な考古学者であり冒険家でもある。今回、そんな彼女が立ち向かうのは霧の森でのダークな冒険だ……。

「Dead by Daylight: Tomb Raider」チャプターのPTB(パブリックテストビルド)は、2024年7月の公式配信に先駆け、本日2024年6月26日午前0時よりSteamにて期間限定でスタート。

本チャプターは、2024年7月17日よりリリース予定だ。

初めてホラーの世界へ足を踏み入れるララ・クロフト

ララにとって『Dead by Daylight』はホラー領域への初めての挑戦となるが、恐怖との遭遇には馴れっことも言えるだろう。

人がやっと通れるほどの狭苦しい地下道や、死体が山積みになった墓場、猛獣との対峙など、彼女は幾度となく死の危機に直面し、間一髪で切り抜けてきた。これらの経験を通し、サバイバルスキルと古代の財宝を手に入れてきたのだ。

プレイヤーは、エンティティの領域に囚われたララ・クロフトになりきって脱出を試みることに。

今回のララは得意の弓と銃を持ちあわせていないものの、最大の武器である粘り強さ、豊富なサバイバル能力、勇敢さは3つのユニークなパークで表現されており、その裏打ちされた確かな経験とスキルは、霧の森で生き残るために十分と言えるだろう。

しかし、たとえ万全な備えがあったとしても、この歪んだ世界では常に予想外な展開が待ち受けている……。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2024 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

TOMB RAIDER © 1996-2024 Crystal Dynamics group of companies. All rights reserved. TOMB RAIDER, LARA CROFT, CRYSTAL DYNAMICS, and the CRYSTAL DYNAMICS logo are trademarks of the Crystal Dynamics group of companies.