Behaviour Interactiveは8月28日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)にて、日本が誇るゴシック・ホラーの名作『悪魔城ドラキュラ』とのコラボレーションチャプター「Dead by Daylight:悪魔城ドラキュラ」をリリースした。価格はストアにより異なるので、下記をチェックしてほしい。

本チャプターでは、ドラキュラが新キラー「The Dark Lord」(ダークロード)として、新サバイバー「Trevor Belmont」(トレバー・ベルモンド)も霧の森に姿を現す。

地平線上に現れた不気味な城の向こうに太陽が沈み、迫り来る暗闇の中で光る深紅の瞳……

血に飢える吸血鬼が霧の森に舞い降りる……。

オフィシャルトレーラー

闇夜が引き寄せたもの……

日本が誇るゴシック・ホラーの名作もついに霧の森へ!

今回実現したコナミデジタルエンタテインメントとの二度目のコラボレーションにより、ホラー界を代表するキャラクターたちが集う『Dead by Daylight』の世界に、日本が誇るゴシック・ホラーの名作『悪魔城ドラキュラ』が加わることに。長年ゲーム業界にて不朽の名作として地位を誇る『悪魔城ドラキュラ』は、40年近くに渡り数々の作品を通じてファンを魅了してきたタイトルだ。

『Dead by Daylight』チームもまさにファンの一員であり、本チャプターではドラキュラとベルモンド一族に対する情熱を“ピクセル”単位の細かな部分にまで注ぎ込んだという。今回のコラボレーションについて、コナミデジタルエンタテインメントチームは以下のように述べている。

「コナミデジタルエンタテインメントチーム」コメント 「我々も『Dead by Daylight』の大ファンであり、私たちのゲームや物語を大切に思ってくれていることを伺っていたので、当初からこのコラボレーションには大きな期待を寄せていました。今回『Dead by Daylight』チームとプロジェクトを進める中で、「悪魔城ドラキュラ」シリーズへの愛情と細部へのこだわりが随所に見られたのは本当に嬉しいことでした。」

霧の森で初めて実装された“変身能力”を用い、 サバイバーに襲い掛かる「ダークロード」

作品への情熱を形にすべく、開発チームはドラキュラの特殊能力であるシェイプシフターの要素に着目し、『Dead by Daylight』で初となる変身能力を実装した。この能力によって、ダークロードは3つの姿へスムーズに変容を遂げることが可能だ。それぞれの姿が異なる特性を発揮することで、ダークロードを使用するプレイヤーは、まるで3種類のキラーを操っているかのような感覚になるだろう。

Vampire Form(吸血鬼の姿):ダークロードの通常の姿で「Hellfire」(ヘルファイア)と呼ばれる攻撃を繰り出せる。この攻撃を使うと前方に炎の柱が複数放たれ、パレットや窓枠といった障害物を貫通する。

Wolf Form(オオカミの姿):3人称視点になり視界が広くなるため、サバイバーの追跡に長けている。赤い傷マークや血だまりがよりハッキリと見えるようになり、サバイバーが定期的に残していく「Scent Orbs」(香りのオーブ)でサバイバーの方向を察知できるほか、香りのオーブを回収することで移動速度が上昇。獲物が手に届く距離まで近づいた場合には飛び付き攻撃を繰り出すせる。

Bat Form(コウモリの姿):移動速度が速くなり、オオカミの姿と同じく3人称視点で操作可能。コウモリの姿では脅威範囲が隠れた状態となり、近くのパレットや窓枠などの障害物にテレポートができるため、ステルス行動に長けている。コウモリの状態ではサバイバーの姿は見えないものの、赤い傷マークは見え、足音も聞こえやすくなる。

自信と威厳に満ちた無慈悲なドラキュラらしく、ダークロードは人間に対する嫌悪感を決して隠そうとはしない。その証拠にダークロードのメメントモリでは、鋭い爪でサバイバーの首を切り裂き、流れる血をグラスに注いだかと思えば、足元で息絶えるサバイバーには目もくれずに一気に飲み干してしまうという残酷な場面が用意されている……。

ベルモンド一族の誇りをかけて戦う「トレバー・ベルモンド」

本チャプターで実装される新サバイバーは、幾度も超自然的な力と対峙してきたトレバー・ベルモンド。彼とドラキュラの永遠の戦いの舞台は霧の森へ移され、ベルモンド一族ならではの特性を活かしてほかのサバイバーを助けながら宿敵に立ち向かう。そんなトレバーには3つの新たなパークを携えている。

Eyes of Belmont(ベルモンドの目):発電機の修理が完了するとキラーのオーラを短時間見える。またキラーのオーラが表示される際、その表示時間が延長される。

Exultation(歓喜):パレットでキラーを怯ませると所持しているアイテムのレア度が一つ上昇する。

Moment of Glory(栄光の瞬間):一定数のチェストを漁ると発動するパークで、発動後にプレイヤーが負傷すると同時に衰弱にもなるが、一定時間経過すると健康状態が1段階回復する。

シリーズの世界観を鮮やかに彩る衣装の数々

ゲーム史上最も歴史あるシリーズのひとつである『悪魔城ドラキュラ』には、記憶に残るキャラクターやファッションが数多く存在する。「悪魔城ドラキュラコレクション」には、ベルモンド一族やドラキュラ一族の有名な顔ぶれを連想するアイテムが含まれ、複雑に絡みあう物語の一端を覗き込むことができるだろう。

本日から入手可能なトレバーのスキンには、レオン・ベルモンドとシモン・ベルモンドに着想を得たベリーレアコーディネイトが含まれている。『悪魔城ドラキュラX 月下の夜想曲』のアルカードもレジェンダリーコーディネイトとして登場し、新たな体験をプレイヤーに提供する。

本コレクションには、『悪魔城ドラキュラXX』や『悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ』など、懐かしの作品を題材にしたダークロードのコーディネイトも含まれる。

さらに、2024年9月13日には、同コレクションの一部としてサイファ・ヴェルナンデスに着想を得たミカエラ・リードのベリーレアコーディネイトと、マリア・ラーネッドに着想を得たケイト・デンソンのベリーレアコーディネイトもリリースされる。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

【DLC情報】

タイトル:「Dead by Daylight:悪魔城ドラキュラ」

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store/Windows)

配信日:配信中(2024年8月28日)

価格:

PS5/PS4:880円

Switch/XSX|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games Store/Windows):885円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2024 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.

© Konami Digital Entertainment