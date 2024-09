ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供する定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)は9月3日より、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップを更新した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2024年9月30日まで。

9月は、映画「ハリー・ポッター」に出てくる空中競技「クィディッチ」を楽しめる 『ハリー・ポッター:クィディッチ・チャンピオンズ』、メジャーリーガーの野球人生を体験できる『MLB The Show 24(英語版)』、前作主人公も合流するホラーアドベンチャー『リトルナイトメア2』が対象となる。

なお、『ハリー・ポッター:クィディッチ・チャンピオンズ』については同日発売となる。この機会に最新ゲームを触ってみてはいかがだろうか。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2024年9月の「フリープレイ」

『ハリー・ポッター:クィディッチ・チャンピオンズ』

・発売元:ワーナー ブラザース ジャパン

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アクション、スポーツ

・提供期間:2024年9月3日~9月30日

『MLB The Show 24(英語版)』

・発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:スポーツ

・提供期間:2024年9月3日~9月30日

『リトルナイトメア2』

・発売元:バンダイナムコエンターテインメント

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:パズル、アドベンチャー、アクション

・提供期間:2024年9月3日~9月30日

