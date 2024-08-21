バンダイナムコエンターテインメントは8月21日、サスペンスアドベンチャーゲーム「リトルナイトメア」シリーズの最新作『リトルナイトメア3』について、シリーズ新要素の2人協力プレイが垣間見れる最新のトレーラーを公開した。
トレーラーでは、2人で力を合わせてさまざまなパズルを解きながら「ノーウェア」の脅威から逃れる姿を垣間見られる。今作の舞台である「スパイラル」の新しい場面や住人についても注目しよう。
本作の対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PCで、発売時期は2025年の予定だ。
【ゲーム情報】
タイトル：リトルナイトメア3
ジャンル：サスペンスアドベンチャー
販売：バンダイナムコエンターテインメント
開発：Supermassive Games studio
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC
発売日：2025年予定
価格：未定
プレイ人数：1人（オンライン時1～2人）
CERO：審査予定
Little Nightmares™III & ©Bandai Namco Europe S.A.S
※画面は開発中のものです。
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