『リトルナイトメア3』協力プレイに焦点を当てた新トレーラーを公開

バンダイナムコエンターテインメントは8月21日、サスペンスアドベンチャーゲーム「リトルナイトメア」シリーズの最新作『リトルナイトメア3』について、シリーズ新要素の2人協力プレイが垣間見れる最新のトレーラーを公開した。

トレーラーでは、2人で力を合わせてさまざまなパズルを解きながら「ノーウェア」の脅威から逃れる姿を垣間見られる。今作の舞台である「スパイラル」の新しい場面や住人についても注目しよう。

本作の対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PCで、発売時期は2025年の予定だ。

【ゲーム情報】

タイトル：リトルナイトメア3

ジャンル：サスペンスアドベンチャー

販売：バンダイナムコエンターテインメント

開発：Supermassive Games studio

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC

発売日：2025年予定

価格：未定

プレイ人数：1人（オンライン時1～2人）

CERO：審査予定

Little Nightmares™III & ©Bandai Namco Europe S.A.S