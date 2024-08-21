  • Facebookアイコン
  • Twitterアイコン
  • RSSフィード
注目の特集

イベントレポート

アクセスランキング

週刊アスキー最新号

  • 週刊アスキー特別編集　週アス2024September

編集部のお勧め

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

MITテクノロジーレビュー

ゲーム  >  ニュース  >  『リトルナイトメア3』協力プレイに焦点を当てた新トレーラーを公開

力を合わせて脅威から逃れよう

『リトルナイトメア3』協力プレイに焦点を当てた新トレーラーを公開

2024年08月21日 15時15分更新

文● Zenon／ASCII

　バンダイナムコエンターテインメントは8月21日、サスペンスアドベンチャーゲーム「リトルナイトメア」シリーズの最新作『リトルナイトメア3』について、シリーズ新要素の2人協力プレイが垣間見れる最新のトレーラーを公開した。

　トレーラーでは、2人で力を合わせてさまざまなパズルを解きながら「ノーウェア」の脅威から逃れる姿を垣間見られる。今作の舞台である「スパイラル」の新しい場面や住人についても注目しよう。

　本作の対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PCで、発売時期は2025年の予定だ。

 

【ゲーム情報】

タイトル：リトルナイトメア3
ジャンル：サスペンスアドベンチャー
販売：バンダイナムコエンターテインメント
開発：Supermassive Games studio
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／PC
発売日：2025年予定
価格：未定
プレイ人数：1人（オンライン時1～2人）
CERO：審査予定

Little Nightmares™III & ©Bandai Namco Europe S.A.S

※画面は開発中のものです。
※“PlayStation”、”PS5”および“PS4”は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※Microsoft、Xbox、Xbox Live、Xbox Series X|S、Xbox One、およびXbox関連ロゴは、米国 Microsoft Corporation および／またはその関連会社の商標です。
※YouTubeはGoogle LLCの商標です。
※情報はインフォメーション配信日現在のものです。発表後、予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

■関連サイト

この記事をシェアしよう

ASCII.jpの最新情報を購読しよう

カテゴリートップへ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています