ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供する定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)は10月1日より、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップを更新した。新たに3本のタイトルを追加している。期間は11月4日まで。

10月は、アクアプラスが贈る人気SRPGシリーズの原点「うたわれるもの 散りゆく者への子守唄」がフリープレイ対象に追加。

見た目は恋愛シミュレーションなのにゾッとするサイコホラーゲーム「ドキドキ文芸部プラス!」と、プロレス界のレジェンドを操作できるスポーツゲーム「WWE 2K24」も対象となる。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細は公式サイト、各タイトルの概要はPS Blogで確認できる。

2024年10月の「フリープレイ」

「うたわれるもの 散りゆく者への子守唄」

・発売元:アクアプラス

・フォーマット:PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:シミュレーション

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年10月1日~11月4日

©2018 AQUAPLUS

『ドキドキ文芸部プラス!』

・発売元:Serenity Forge

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PS4

・ジャンル:アドベンチャー

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年10月1日~11月4日

© 2021 Team Salvato & Serenity Forge. All Rights Reserved.

『WWE 2K24』

・発売元:Take-Two

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:スポーツ

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年10月1日~11月4日

©2014 – 2024 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All WWE programming, talent names, images, likenesses, slogans, wrestling moves, trademarks, logos and copyrights are the exclusive property of WWE and its subsidiaries. All other trademarks, logos and copyrights are the property of their respective owners.

© 2024 WWE. All Rights Reserved. All other marks and trademarks are the property of their respective owners.