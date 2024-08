2DアクションRPG『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』もオススメ!

ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供する定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)は8月6日より、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップを更新した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2024年9月2日まで。

8月は、映画の世界をレゴで追体験できる『レゴ®スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ』、迫りくる「Five Nights at Freddy’s」のキャラクターたちから逃れながら夜明けまで生き延びる『Five Nights at Freddy’s: Security Breach』、破壊された王国の謎を解き明かすダークファンタジー『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』が対象となる。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2024年8月の「フリープレイ」

『レゴ®スター・ウォーズ/スカイウォーカー・サーガ』

・発売元:ワーナー ブラザース ジャパン

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アクション

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年8月6日~9月2日

© 2022 The LEGO Group. STAR WARS © & ™ Lucasfilm Ltd. ™ & © Warner Bros. Entertainment Inc. (s22)

『Five Nights at Freddy’s: Security Breach』

・発売元:STEEL WOOL GAMES

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:ホラー

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年8月6日~9月2日

© 2023 Scott Cawthon. Five Nights at Freddy's; Five Nights at Freddy's: Security Breach and related logos are registered trademarks or trademarks of Scott Cawthon in the United States and/or other countries. All Rights Reserved.

『ENDER LILIES: Quietus of the Knights』

・発売元:Binary Haze Interective

・フォーマット:PS4

・ジャンル:アクション

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年8月6日~9月2日

©Binary Haze Interactive Inc.