ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供する定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)は5月7日より、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップを更新した。今回は新たに4本のタイトルが提供される。期間は2024年6月17日まで。

5月は、最新のサッカーゲーム『EA Sports FC 24 Standard Edition』、死線を駆け抜ける高速アクションゲーム『Ghostrunner 2(ゴーストランナー2)』、子ギツネによる謎解きアクションゲーム『TUNIC』、大作シューティング『Destiny 2』のDLC「光の終焉」が対象となる。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2024年5月の「フリープレイ」

『EA Sports FC 24 Standard Edition』

・発売元:エレクトロニック・アーツ

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:スポーツ

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年5月7日~6月17日

© 2023 Electronic Arts Inc. Electronic Arts、EA、EA SPORTS、EA SPORTSのロゴ、EA SPORTS FC、EA SPORTS FCのロゴ、Frostbite、Frostbiteのロゴ、Ultimate Team、VOLTA FOOTBALLは、Electronic Arts Inc.の商標です。

『Ghostrunner 2(ゴーストランナー2)』

・発売元:505 Games

・フォーマット:PS5

・ジャンル:アクション

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年5月7日~6月17日

© 2023 505 Games. Developed by „One More Level” S.A. Published by 505 Games. Ghostrunner is a trademark of 505 Games SpA. 505 Games and the 505 Games logo are trademarks of 505 Games SpA. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All rights reserved.

『TUNIC』

・発売元:LAST CHANCE MEDIA(DBA FINJI GAMES)

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年5月7日~6月17日

TUNIC™ © ISOMETRICORP Games Ltd. 2021. All rights reserved.「Finji®」およびイタチ/王冠のロゴは「Finji, LLC」の商標です。

『Destiny 2「光の終焉」』

・発売元:BUNGIE INC.

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アクション/シューティング

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年5月7日~6月17日

※「Destiny 2: 光の終焉」をプレイするには、『Destiny 2』が必要です。『Destiny 2』はPS Storeにて無料でダウンロード可能です。

© 2023 Bungie, Inc. All rights reserved.Destiny, the Destiny Logo, Bungie and the Bungie Logo are trademarks of Bungie, Inc. Published and distributed by Bungie, Inc.

The EA Sports FC 24 Ultimate Team Starter Pack

PlayStation Plus加入者は、PlayStation Plus Football Ultimate Team Starter Packを使って、Football Ultimate Teamを始めることも、既存のチームを強化することも可能。

このパックには、レーティング82以上のトレード不可の選手11名と、サッカー史に残る名選手1名が7試合分のICON Loan Player Pickとして含まれている。

PlayStation Storeでは、PlayStation Plusの今月のフリープレイのラインナップに加えて、このバンドルのダウンロードが可能。利用するには、PS Storeから『EA Sports FC 24』をダウンロードしよう。ダウンロード後、バンドルのコンテンツをすぐにゲーム内で使えるようになる。