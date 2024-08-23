2024年8月31日に猫麦とろろさん、9月13日にトナカイトさん、8月31日に上水流宇宙さんが実施！
『SYNDUALITY Echo of Ada』にて配信者の猫麦とろろさんやトナカイトさんらによる体験配信を順次公開！
バンダイナムコエンターテインメントは8月23日、PlayStation 5／Xbox series X|S／PC（Steam）で発売予定の『SYNDUALITY Echo of Ada』について、2024年9月13日～9月16日にクローズドネットワークテスト（以下、CNT）を実施すると発表。これを記念して、配信者「猫麦とろろ」さんやPROJECT IM@S vα-liv（ヴイアライヴ）上水流宇宙さんによる先行プレイ、「トナカイト」さんによるCNT期間中の配信が決定した。
【8月31日】SYNDUALITY×GALLERIA Presents1！
猫麦とろろさんが『SYNDUALITY Echo of Ada』を先行プレイ！
GALLERIAブランド協力の下、バーチャルストリーマーである猫麦とろろさんが、『SYNDUALITY Echo of Ada』のCNTを先行プレイ。同時間帯に実施予定の「Discordユーザー限定先行体験会」に参加しているユーザーとマッチングも……!? ※先行体験会の応募受付は終了しております。
■配信日時：2024年8月31日19時～21時（予定）
■配信チャンネル：https://www.twitch.tv/tororo_vtuber
■GALLERIAブランドサイト：https://galleria.net/
【9月13日】SYNDUALITY×GALLERIA Presents2！
トナカイトさんが『SYNDUALITY Echo of Ada』を遊び倒す！
猫麦さんに続き、GALLERIAブランド協力の下で、トナカイトさんのCNT配信企画が決定。『SYNDUALITY Echo of Ada』の魅力をたっぷり味わいつつ、CNTに参加するという。同じ時間帯にプレイすればユーザーもトナカイトさんとマッチングできるチャンスなので、ぜひ配信を視聴しよう。
■配信日時：2024年9月13日夜（予定）
■配信チャンネル：https://www.twitch.tv/tonakaito_hendy
■GALLERIAブランドサイト：https://galleria.net/
PCゲームの魅力を最大限に引き出し、プレイヤーの可能性を広げることを目指すゲーミングPC GALLERIA（ガレリア）。
高いパフォーマンスを要求されるPCゲームをより多くの人が楽しめるよう、ゲーミングPC GALLERIAは最新パーツを採用した4つのシリーズで豊富なモデルを用意している。
さぁ、GALLERIAと、その先の世界へ。
【8月31日】PROJECT IM@S vα-liv（ヴイアライヴ）
上水流宇宙さんがSYNDUALITY Echo of Adaを先行体験！
PROJECT IM@S vα-liv（ヴイアライヴ）アイドルの上水流宇宙（かみずるこすも）さんが、CBTに続いて『SYNDUALITY Echo of Ada』のCNTを先行体験する。
■配信日時：2024年8月31日19時（予定）
■配信チャンネル：https://www.youtube.com/@KamizuruCosmo
■PROJECT vα-liv（ヴイアライヴ）：https://idolmaster-official.jp/va-liv
■上水流宇宙さん公式サイト：https://idolmaster-official.jp/va-liv/cosmo
【ゲーム情報】
タイトル：SYNDUALITY Echo of Ada（シンデュアリティ エコー オブ エイダ）
ジャンル：TPS
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：予定
販売形態：未定
価格：未定
プレイ人数：未定
CERO：審査予定
©MAGUS ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※画面は開発中のものです。
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