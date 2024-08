バンダイナムコエンターテインメントは8月23日、PlayStation 5/Xbox series X|S/PC(Steam)で発売予定の『SYNDUALITY Echo of Ada』について、2024年9月13日~9月16日にクローズドネットワークテスト(以下、CNT)を実施すると発表。これを記念して、配信者「猫麦とろろ」さんやPROJECT IM@S vα-liv(ヴイアライヴ)上水流宇宙さんによる先行プレイ、「トナカイト」さんによるCNT期間中の配信が決定した。

【8月31日】SYNDUALITY×GALLERIA Presents1!

猫麦とろろさんが『SYNDUALITY Echo of Ada』を先行プレイ!

GALLERIAブランド協力の下、バーチャルストリーマーである猫麦とろろさんが、『SYNDUALITY Echo of Ada』のCNTを先行プレイ。同時間帯に実施予定の「Discordユーザー限定先行体験会」に参加しているユーザーとマッチングも……!? ※先行体験会の応募受付は終了しております。

■配信日時:2024年8月31日19時~21時(予定)

■配信チャンネル:https://www.twitch.tv/tororo_vtuber

■GALLERIAブランドサイト:https://galleria.net/

【9月13日】SYNDUALITY×GALLERIA Presents2!

トナカイトさんが『SYNDUALITY Echo of Ada』を遊び倒す!

猫麦さんに続き、GALLERIAブランド協力の下で、トナカイトさんのCNT配信企画が決定。『SYNDUALITY Echo of Ada』の魅力をたっぷり味わいつつ、CNTに参加するという。同じ時間帯にプレイすればユーザーもトナカイトさんとマッチングできるチャンスなので、ぜひ配信を視聴しよう。

■配信日時:2024年9月13日夜(予定)

■配信チャンネル:https://www.twitch.tv/tonakaito_hendy

■GALLERIAブランドサイト:https://galleria.net/

【8月31日】PROJECT IM@S vα-liv(ヴイアライヴ)

上水流宇宙さんがSYNDUALITY Echo of Adaを先行体験!

THE IDOLM@STER& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

PROJECT IM@S vα-liv(ヴイアライヴ)アイドルの上水流宇宙(かみずるこすも)さんが、CBTに続いて『SYNDUALITY Echo of Ada』のCNTを先行体験する。

■配信日時:2024年8月31日19時(予定)

■配信チャンネル:https://www.youtube.com/@KamizuruCosmo

■PROJECT vα-liv(ヴイアライヴ):https://idolmaster-official.jp/va-liv

■上水流宇宙さん公式サイト:https://idolmaster-official.jp/va-liv/cosmo

【ゲーム情報】

タイトル:SYNDUALITY Echo of Ada(シンデュアリティ エコー オブ エイダ)

ジャンル:TPS

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:予定

販売形態:未定

価格:未定

プレイ人数:未定

CERO:審査予定