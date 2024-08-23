バンダイナムコエンターテインメントは8月23日、PlayStation 5／Xbox series X|S／PC（Steam）で発売予定の『SYNDUALITY Echo of Ada』について、2024年9月13日～9月16日にクローズドネットワークテスト（以下、CNT）を実施すると発表。これを記念して、配信者「猫麦とろろ」さんやPROJECT IM@S vα-liv（ヴイアライヴ）上水流宇宙さんによる先行プレイ、「トナカイト」さんによるCNT期間中の配信が決定した。

【8月31日】SYNDUALITY×GALLERIA Presents1！

猫麦とろろさんが『SYNDUALITY Echo of Ada』を先行プレイ！

GALLERIAブランド協力の下、バーチャルストリーマーである猫麦とろろさんが、『SYNDUALITY Echo of Ada』のCNTを先行プレイ。同時間帯に実施予定の「Discordユーザー限定先行体験会」に参加しているユーザーとマッチングも……!? ※先行体験会の応募受付は終了しております。

■配信日時：2024年8月31日19時～21時（予定）

■配信チャンネル：https://www.twitch.tv/tororo_vtuber

■GALLERIAブランドサイト：https://galleria.net/

【9月13日】SYNDUALITY×GALLERIA Presents2！

トナカイトさんが『SYNDUALITY Echo of Ada』を遊び倒す！

猫麦さんに続き、GALLERIAブランド協力の下で、トナカイトさんのCNT配信企画が決定。『SYNDUALITY Echo of Ada』の魅力をたっぷり味わいつつ、CNTに参加するという。同じ時間帯にプレイすればユーザーもトナカイトさんとマッチングできるチャンスなので、ぜひ配信を視聴しよう。

■配信日時：2024年9月13日夜（予定）

■配信チャンネル：https://www.twitch.tv/tonakaito_hendy

■GALLERIAブランドサイト：https://galleria.net/

【8月31日】PROJECT IM@S vα-liv（ヴイアライヴ）

上水流宇宙さんがSYNDUALITY Echo of Adaを先行体験！

THE IDOLM@STER& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

PROJECT IM@S vα-liv（ヴイアライヴ）アイドルの上水流宇宙（かみずるこすも）さんが、CBTに続いて『SYNDUALITY Echo of Ada』のCNTを先行体験する。

■配信日時：2024年8月31日19時（予定）

■配信チャンネル：https://www.youtube.com/@KamizuruCosmo

■PROJECT vα-liv（ヴイアライヴ）：https://idolmaster-official.jp/va-liv

■上水流宇宙さん公式サイト：https://idolmaster-official.jp/va-liv/cosmo

【ゲーム情報】

タイトル：SYNDUALITY Echo of Ada（シンデュアリティ エコー オブ エイダ）

ジャンル：TPS

販売：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：予定

販売形態：未定

価格：未定

プレイ人数：未定

CERO：審査予定