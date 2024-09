バンダイナムコエンターテインメントは9月16日、PlayStation 5/Xbox series X|S/PC(Steam)で発売予定の『SYNDUALITY Echo of Ada』について、東京ゲームショウ2024のガレリアブースにて出展が決定したと発表。東京ゲームショウ2024の会期は、2024年9月26日~29日まで(28日、29日が一般日)。

出展に際して、ブースにて配布予定のオリジナルステッカーのデザインを公開したほか、2024年9月27日にスペシャルステージの開催も決定。本作のメカデザイン担当の形部一平さん/キャラクターデザイン担当のnecoさんをゲストに、この日限りのステージを実施するという。

さらに2024年9月27日の夜にはバーチャルストリーマーの猫麦とろろさん、ストリーマーのトナカイトさんを招いて特別番組を配信する。詳細は以下を確認してほしい。

『SYNDUALITYEcho of Ada』ガレリアブースにて出展決定!

配布ステッカーのデザインを公開

東京ゲームショウ2024会場内、ガレリアブースのPCで『SYNDUALITY Echo of Ada』を遊べる。ガレリアの高性能なPCで「SYNDUALITY」の世界を体験しよう。

来場者には「エイダ」のコラボイラストがデザインされたオリジナルステッカーをプレゼント。

▼ガレリアブースの詳細はこちら

https://www.dospara.co.jp/gamepc/cts-tgs2024.html

※ステッカーの数には限りがございます。

※配布するステッカーの種類はランダムとなります。必ずしも「エイダ」がもらえるわけではございません。

形部一平さん/necoさんをゲストにスペシャルステージを実施!

ガレリアブースにてスペシャルステージの実施が決定。ゲストには本シリーズのメカデザインを担当する形部一平さん、キャラクターデザインを担当するnecoさんを招き、二見プロデューサーと対談形式でお届けする。ここでしか聞けない話もあるかも……?

日時:2024年9月27日13時15分~14時

場所:東京ゲームショウ204会場内 ガレリアブース

登壇者:

・形部一平さん(「SYNDUALITY」メカデザイン)

・necoさん(「SYNDUALITY」キャラクターデザイン)

・二見P(バンダイナムコエンターテインメント 『SYNDUALITY Echo of Ada』プロデューサー)

シンデュアリティを遊びつくそう!

TGS特別配信番組の放送が決定

2024年9月27日19時より、ヴァーチャルストリーマーの「猫麦とろろ」さん、ストリーマーの「トナカイト」さんをゲストに、TGSの特別配信番組の放送が決定。ゲームプレイを中心に、『SYNDUALITY Echo of Ada』の魅力をお届けする。

番組名:猫麦とろろ・トナカイトとシンデュアリティを遊びつくせ!『SYNDUALITY Echo of Ada』TGS特別配信番組

日時:2024年9月27日19時~

配信チャンネル:バンダイナムコエンターテインメント公式YouTubeチャンネル

出演者:

・猫麦とろろさん(Vtuber)

・トナカイトさん(YouTuber)

・二見P(バンダイナムコエンターテインメント 『SYNDUALITY Echo of Ada』プロデューサー)

・百花繚乱さん(MC)

【ゲーム情報】

タイトル:SYNDUALITY Echo of Ada(シンデュアリティ エコー オブ エイダ)

ジャンル:TPS

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:予定

販売形態:未定

価格:未定

プレイ人数:未定

CERO:審査予定