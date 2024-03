バンダイナムコエンターテインメントは3月26日、同社とバンダイナムコフィルムワークス、BANDAI SPIRITSの新規大型SFプロジェクト「SYNDUALITY」(シンデュアリティ)にて、TVアニメ「SYNDUALITY Noir」とゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』の2作品を駆け抜ける謎の覆面・音楽ユニット「R×R」(アールツー)が歌う楽曲「DEPARTURES」の楽曲情報および、ミュージックビデオ(MV)も公開した。

「R×R」は、アメイジア崩壊後も各地のネストを転々とし、人々を明るく前に、歌と音楽で導いてきたという。二人のアーティストビジュアルは、キャラクター原案のnecoさんによる描き下ろしだ。

なお、「DEPARTURES」はアニメ第24話本編内が初解禁となり、劇中でも聞ける。

【PROJECT SYNDUALITY】R×R / DRPARTURES -Music Video-

URL:https://youtu.be/mVedstch4C8

【アーティスト紹介】

2222年から2242年の「SYNDUALITY」の世界を紡ぐ「人」と「メイガス」のデュオ。

2222年。地下都市アメイジアが崩壊し、人類が地上に繰り出すことになった。管理された危険がない世界からの脱却。

エンダーズや、ブルーシストを含む雨が降る、危険な地上での再建活動は困難を極めた。ただ、人は決してあきらめなかった。地上では小さな集落(ネスト)が形成され、必死ながらも生きていく。

危険と隣りあわせな再建活動。だが、人類は活気に満ちあふれていた。その中で人々を勇気づける音楽を歌う、ネスト各地をめぐる「人」と「メイガス」の歌い手が生まれる。

音楽は年代を超え、色あせない曲になる――。

R×R

「レオ」がアメイジア崩壊前に出会ったメイガス「ロンド」とのユニット。崩壊後も各ネストを転々とし、曲を歌い続ける。困難な地上生活を人類を明るく前に歌と音楽で導いていく。

レオ(※画像左側)

名前はReo。25歳、女性。元アメイジア市民。歌が好きで、アメイジア崩壊前の2221年にドリフター御用達のBarなどで歌い始める。性格は芯が強く、気高く儚い。

ロンド(※画像右側)

名前はロンド。30代ゼロ型メイガス。男性。レオの歌声にあわせて曲を作る。彼女の歌がより多くの人へ届くようにメイガスとしてレオに寄り添う。

楽曲情報

曲名:「DEPARTURES」

アーティスト:R×R

作詞・作曲・編曲:R・O・Nさん

Sound produced by STEREO DIVE FOUNDATION

【ゲーム情報】

タイトル:SYNDUALITY(シンデュアリティ)

ジャンル:TPS

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:予定

販売形態:未定

価格:未定

プレイ人数:未定

CERO:審査予定

©MAGUS ©Bandai Namco Entertainment Inc.