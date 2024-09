バンダイナムコエンターテインメントは9月26日、PlayStation 5/Xbox series X|S/PC(Steam)向けTPS『SYNDUALITY Echo of Ada』の発売日を発表した。発売日は2025年1月23日(Steam版は1月24日)。価格はダウンロード版のスタンダードエディションが5940円、そのほかのエディションも用意されているので下記をチェックしてほしい。

また、発売日決定を記念して、各種特典や商品を紹介した「発売日告知トレーラー」を公開している。そのほかさまざまな情報が公開されたので、下記をチェックしてほしい。

▼発売日告知トレーラー

https://youtu.be/AGe6LLYJitk

パッケージ版の早期購入/ダウンロード版の予約購入で

「デイジーオーガパーツセット」を入手可能!

パッケージ版早期購入特典/ダウンロード版予約購入特典として、アニメ「SYNDUALITY Noir」で主人公・カナタが搭乗し活躍していた「デイジーオーガ」のパーツセットが入手できる。

※一度機体をロストすると、再度入手することはできませんのでご注意ください。

デラックスエディション/アルティメットエディションの予約で

最大7日間のアーリーアクセス権が入手可能!

デラックスエディション、アルティメットエディションを予約すると、本編を最大7日間早く遊べる「本編アーリーアクセス権」が入手できる。

※パッケージ版はデラックスエディションのみの取り扱いです。

※パッケージ版の発売日はダウンロード版のアーリーアクセスに相当するため「2025年1月16日」です。

さらに、デジタル版スタンダードエディション/デラックスエディション/アルティメットエディションの予約特典として、後日開催予定のオープンネットワークテストが最大48時間長く遊べる追加プレイ権が付属する。

各種エディションを予約して、『SYNDUALITY Echo of Ada』をいち早く/より長く遊ぼう。

各種豪華版を紹介!

アルティメットエディションでは、通常のゲームプレイでは入手できない「Noir型メイガス」や「Mystere型メイガス」が入手可能。また、ゲームをプレイすることで限定アイテムが解放されていく「アルティメットドリフターパス」や、限定衣装、本編を7日間早く遊べるアーリーアクセスなど各種特典が付属する。

▼詳細はこちら

https://synduality-ada.bn-ent.net/product/dlg.php

※シーズン1では「アルティメットドリフターパス バウチャー」を使って「アルティメットドリフターパス」を購入時に「Noir型メイガス製造チケット」を入手することができます。

デラックスエディション超特装版(パッケージ版)では、デラックスエディションに付属する各アイテムに加え、本製品限定の「Figure-rise Standardミステル」や「『ユニオンアリーナ』カードスペシャルパック」、スペシャルコンテンツディスクやサウンドトラックなど盛りだくさん。ここでしか手に入らないアイテムをゲットしよう。

▼詳細はこちら

https://synduality-ada.bn-ent.net/product/pkg.php

そのほか、各種商品や特典の詳細は公式サイトをチェックしよう。

「デイジーオーガ」を世界最速プレイ!

TGS特別配信番組が9月27日に放送

TGSの特別配信番組が放送。ゲームプレイを中心に、『SYNDUALITY Echo of Ada』の魅力を紹介する。2024年9月26日に公開された「デイジーオーガ」や「Noir型メイガス」「Mystere型メイガス」のゲーム内映像を初公開するので、お見逃しなく。

番組名:猫麦とろろ・トナカイトとシンデュアリティを遊びつくせ!『SYNDUALITY Echo of Ada』TGS特別配信番組

日時:2024年9月27日19時~

配信チャンネル:https://www.youtube.com/@bandainamcoentertainment

出演者:

猫麦とろろさん(Vtuber)

トナカイトさん(ストリーマー)

二見P(バンダイナムコエンターテインメント 『SYNDUALITY Echo of Ada』プロデューサー)

百花繚乱さん(MC)

オープンネットワークテストの開催が決定! 開催日時などの詳細は後日公開

『SYNDUALITY Echo of Ada』のオープンネットワークテスト(ONT)の開催が決定。事前応募無しで誰でも参加が可能だ。開催時期や期間などの詳細は後日公開予定なのでお楽しみに。

【ゲーム情報】

タイトル:SYNDUALITY Echo of Ada(シンデュアリティ エコー オブ エイダ)

ジャンル:TPS

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2025年1月23日(※Steam版は1月24日)予定

アーリーアクセス:2025年1月16日~(※Steam版は1月17日~)

価格:

スタンダードエディション:5940円(ダウンロード版)

デラックスエディション:7920円(パッケージ版/ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万1990円(ダウンロード版)

デラックスエディション特装版:1万2540円(パッケージ版)

デラックスエディション超特装版:2万3980円(パッケージ版)

プレイ人数:1~12人(オンライン時)

CERO:C(15才以上対象)