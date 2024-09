バンダイナムコエンターテインメントは9月12日、千葉の幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2024」(以下、TGS2024)に出展すると発表。TGS2024の会期は、2024年9月26日から9月29日まで。

バンダイナムコエンターテインメントブースでは、発売が間近に迫る『ドラゴンボール Sparking! ZERO』と『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』の出展が決定。バンダイナムコグループパーパス「Fun for All into the Future」のもと、10月に発売を控える2タイトルの魅力をより深く伝えるべく、今までとは一味違う試遊や展示などの施策を展開するという。

さらに、『ドラゴンボール Sparking! ZERO』『SYNDUALITY Echo of Ada』『テイルズ オブ グレイセス エフ リマスター』と、3タイトルの特別番組の配信も予定している。

ブース出展内容の詳細や配信番組の情報が詰まった特設サイトも本日よりオープンしているので、あわせてチェックしよう。

同社は、「TGS2024」への出展を通じて、ファンの期待を超える「夢・遊び・感動」を届けていくという。来場の際は、ぜひバンダイナムコエンターテインメントブースに立ち寄ってみてはいかがだろうか。

「東京ゲームショウ2024」バンダイナムコエンターテインメント特設サイト

https://tgs2024.bandainamcoent.co.jp/

発売間近の注目作を会場で一足先に体験!

会場&SNSで参加できるキャンペーンも実施!

バンダイナムコエンターテインメントブースでは、2024年10月に発売予定の2タイトルの試遊を楽しめる。各タイトルのエリアでは、それぞれ2種類の試遊を用意。さらに、会場限定の予約キャンペーンや、SNSで参加できるキャンペーンも実施予定だ。

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』

【試遊概要】

①対戦(1P vs COM)

77体のプレイアブルキャラクターが選択可能。好きなキャラクターを選んで、究極のドラゴンボールバトルを体験しよう。

②カスタムバトル

さまざまなシナリオやバトルのシチュエーション作成が楽しめるモード「カスタムバトル」。「TGS2024特別番組!最強を決めるチーム対抗戦!」の出演者6名(SHAKAさん・オオヌキさん・姫森ルーナさん・かずのこさん・ありけんさん・兎田ぺこらさん)が作成したオリジナルのシチュエーションのバトルに挑戦しよう。

いずれかの試遊した人全員に、「ドラゴンボール Sparking! ZERO レンチキュラーイラストカード(全2種)」のうち、いずれか1つをランダムでプレゼント.

※全2種のうち、ランダムでどちらか1つのお渡しとなります。

※お一人様1個限りです。

※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。

【予約キャンペーン】

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』を予約した人限定で、オリジナルノベルティがもらえるキャンペーンを実施。予約を証明できるもの(注文メール、レシートなど)、および身分証明書を所持したうえ、「TGS2024」のバンダイナムコエンターテインメントブースへ訪れた人にオンラインガシャを引いてもらい、A~C賞いずれかの賞品をランダムでプレゼント。

<期間>

2024年9月28日・9月29日

<場所>

バンダイナムコエンターテインメントブース内予約/購入者カウンター

<参加対象者>

『ドラゴンボール Sparking! ZERO』を予約した人

<賞品>

・A賞:「ドラゴンボール Sparking! ZERO オリジナルトートバッグ」

・B賞:「ドラゴンボール Sparking! ZERO アクリルキーホルダー(全6種)」

※全6種のうち、ランダムでどれか1つのお渡しとなります。

・C賞:「ドラゴンボール Sparking! ZERO オリジナル缶バッジ」

<参加規約および詳細>

https://dbsz.bn-ent.net/special/reserver.php

※キャンペーンの内容は予告なく変更する場合があります。

※日本国内に在住するお客様に限り、キャンペーンに参加できます。

※プレゼントはランダムでの抽選配布となります。ご希望のプレゼント、絵柄はお選びいただけません。

※プレゼントは開催日ごとに配布予定数を設定しております。各日の予定数に達し次第、その日の配布を終了いたします。

【SNSキャンペーン】

「TGS2024」への出展を記念したキャンペーンを、「ドラゴンボール」家庭用ゲーム公式X(Twitter)にて実施予定。詳細は後日公開なので、続報を待とう。

『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』

【試遊概要】

①20人共闘オンラインマルチプレイ(PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)版クロスプラットフォームプレイ出展)

4人パーティー5組の最大20人で挑戦できるオンラインプレイ専用モードでの出展が決定。「TGS2024」ではゲーム本編に登場する“全21体のプレイアブルキャラクター”の中から、試遊キャラクターの選択が可能となっている。

試遊をした人には、「abec氏描き下ろしメインキービジュアルホログラムステッカー」と「ゲーム内で使用できるキャラクターデコレーションアイテム『ハッピーラビットハット』が手に入る特典引き換えコードチラシ」をプレゼント。

さらに、レイドボス「カオスドレイク」に勝利すると「カオスドレイクホログラムステッカー」もプレゼントする。リアル会場で出会う仲間たちと強大な敵に挑む、オンライン共闘体験をぜひ楽しもう。

②ミニゲーム『Kirito The Hero』(Nintendo Switch版出展)

本作の「デジタルプレミアムエディション」を購入するとプレイが可能なミニゲーム『Kirito The Hero』。武器をアップグレードしながら絶え間なく押し寄せてくるモンスターたちを倒し続ける2Dドット絵サバイバルゲームが「TGS2024」で一足先にプレイ体験が可能に。

試遊した人には、「『Kirito The Hero』ホログラムステッカー」と「ゲーム内で使用できるキャラクターデコレーションアイテム『ハッピーラビットハット』が手に入る特典引き換えコードチラシ」をプレゼント。

【予約キャンペーン】

『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』を予約した人限定で、オリジナルノベルティがもらえるキャンペーンを実施。予約を証明できるもの(注文メール、レシートなど)、および身分証明書を所持したうえ、「TGS2024」のバンダイナムコエンターテインメントブースへ訪れた人にオンラインガシャを引いてもらい、A~C賞いずれかのプレゼントをランダムでプレゼント。

<期間>

2024年9月28日・9月29日

<場所>

バンダイナムコエンターテインメントブース内予約/購入者カウンター

<参加対象者>

『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』を予約した人

<賞品>

・A賞:abec氏描き下ろしメインキービジュアルアクリルブロック

・B賞:「東京ゲームショウ2024」メモリアルビジュアルアクリルスタンド

・C賞:abec氏描き下ろしメインキービジュアルスクエア缶バッジ

<参加規約および詳細>

https://fd.sao-game.jp/special/?p=344

※キャンペーンの内容は予告なく変更になる場合がございます。

※満15歳以上、日本国内に在住するお客様に限り、キャンペーンに参加できます

※プレゼントはランダムでの抽選配布となります。ご希望のプレゼント、絵柄はお選びいただけません。

※プレゼントは開催日ごとに配布予定数を設定しております。各日の予定数に達し次第、その日の配布を終了いたします。

【SNSキャンペーン】

「TGS2024」への出展を記念したキャンペーンを、ソードアート・オンラインゲーム公式情報X(Twitter)で実施予定。詳細は後日公開予定なので、続報を待とう。