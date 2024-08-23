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『SYNDUALITY Echo of Ada』のクローズドネットワークテストが9月13日～9月16日に開催決定！
バンダイナムコエンターテインメントは8月22日、PvPvEシューターゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』［PlayStation 5／Xbox series X|S／PC（Steam）］について、クローズドネットワークテスト（以下、CNT）を開催すると発表。開催日は2024年9月13日～9月16日となる。
また、CNTの実施を記念して、本作を初めて遊ぶ人にわかりやすくゲームサイクルを紹介した「我が道をゆけトレーラー」を公開している。
▼PVはこちら
今回のCNTは、4月に実施したクローズドβテスト（以下、CBT）より修正・調整を行った『SYNDUALITY Echo of Ada』のクローズドネットワークテストバージョンを用いて実施される。
『SYNDUALITY Echo of Ada』は『オンラインレイド』と呼ばれるメインモードでのプレイヤーVSプレイヤーVSエネミー（別称、PvPvE）と呼ばれるオンライン対戦プレイを通じて、登場するメカ「クレイドルコフィン」と相棒のAI「メイガス」とともに依頼や対象アイテムを持ち帰るゲームだ。
CNTでは、メイガスのサポート体験、メカのアクションやカスタマイズとゲーム性および、本作のコンセプトである「メイガスとのバディ体験」を楽しめる。CBTからの修正点や、応募についての詳細は公式サイトのCNT特設ページを確認してほしい。
■クローズドネットワークテスト募集期間
2024年8月23日～9月3日23時59分
■クローズドネットワークテスト実施期間
2024年9月13日17時～9月16日16時
※サーバーメンテナンスを15日16時～20時に実施予定です。
■対象プラットフォーム
PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
■参加条件
以下の条件を満たしている人
・テスト参加後にウェブアンケートに回答が可能な人
・ブロードバンドでインターネットに接続できる環境のある人
・ PlayStation 5／Xbox Series X|S、または動作環境を満たすPCを持っている人
・12歳以上の人
※対象年齢は現時点での情報のため、製品版では変更される可能性があります。
応募規約・応募は公式サイトを確認してほしい。
▼公式サイト
https://synduality-ada.bn-ent.net/
オリジナルスマホリングが当たる！SNSキャンペーン開催！
公式SNSをフォロー＆リポストで限定グッズを手に入れよう！
「我が道をゆけトレーラー」の公開を記念して、映像内で登場する「ジャックボックス君」がデザインされたスマホリングが抽選で50名に当たるSNSキャンペーンを開催。
『SYNDUALITY Echo of Ada』公式X（Twitter）をフォロー＆該当の投稿をRP（RT）して、「SYNDUALITYオリジナルスマホリング」をゲットしよう。
▼キャンペーン詳細はこちら
https://synduality-ada.bn-ent.net/news/camp_cnt.php
形部一平さん、波多野大さんが登壇！
Discord参加者限定の交流会で公開ラジオ生放送を見に行こう！
現在応募受付中のDiscord参加者限定交流会にて、公開ラジオ生放送を実施予定。本作のプロデューサーである二見Pをはじめとして、ゲストにはメカデザインを手がけた形部さん、シナリオを担当した波多野さんの出演も決定した。
「SYNDUALITY」の世界を形作ってきた3人のトークを生で聞くことができる貴重な機会なので、ぜひ応募しよう。
※交流会への応募は、公式Discordサーバーへの参加が必要です。
日時：2024年8月31日18時～18時50分
登壇者：二見プロデューサー
形部一平氏（メカデザイン）
波多野大氏（メインシナリオ）
宣伝担当
Discordへの参加はこちら：https://discord.com/invite/XwSJ9akKdJ
ゲーム内で「デイジーオーガ」を操作できる！ TVアニメ「SYNDUALITY Noir」Blu-ray BOX第3巻にシリアルコードが付属
アニメ「SYNDUALITY Noir」で主人公・カナタが搭乗し活躍していた「デイジーオーガ」をゲームで入手できるシリアルコードが、「SYNDUALITY Noir」Blu-ray BOX第3巻に付属することが決定。
※本シリアルコードは、後日そのほかの特典で配布される場合がございます。
※一度機体をロストすると、再度入手することはできませんのでご注意ください。
PlayStation 5版／PC（Steam）版／Xbox Series X|S版『SYNDUALITY Echo of Ada』で使用可能な「デイジーオーガ」パーツセットをダウンロードできるシリアルコード。
「デイジーオーガ」パーツセット
▽ボディパーツ「デイジーオーガボディ」
▽アームパーツ「デイジーオーガアーム」
▽レッグパーツ「デイジーオーガレッグ」
【製品情報】
製品名：SYNDUALITY Noir Blu-ray BOX III（特装限定版）
発売日：2024年9月25日
価格：3万5200円
品番：BCXA-1905
収録分数：304分予定（本編194分＋特典110分）／全8話収録
スペック：本編ディスク×2／特典ディスク×1／CD×1枚
仕様：キャラクター原案necoさん／コフィンデザイン形部一平さん描き下ろし収納BOX
発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス
※特装限定版は予告なく生産を終了する場合がございます。
▼Blu-ray BOXの詳しい情報はこちら
https://synduality-noir.com/products/?p=1250
【ゲーム情報】
タイトル：SYNDUALITY Echo of Ada（シンデュアリティ エコー オブ エイダ）
ジャンル：TPS
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：予定
販売形態：未定
価格：未定
プレイ人数：未定
CERO：審査予定
©MAGUS ©Bandai Namco Entertainment Inc.
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