バンダイナムコエンターテインメントは8月22日、PvPvEシューターゲーム『SYNDUALITY Echo of Ada』[PlayStation 5/Xbox series X|S/PC(Steam)]について、クローズドネットワークテスト(以下、CNT)を開催すると発表。開催日は2024年9月13日~9月16日となる。

また、CNTの実施を記念して、本作を初めて遊ぶ人にわかりやすくゲームサイクルを紹介した「我が道をゆけトレーラー」を公開している。

▼PVはこちら

https://youtu.be/TrygWo1Vpo4

今回のCNTは、4月に実施したクローズドβテスト(以下、CBT)より修正・調整を行った『SYNDUALITY Echo of Ada』のクローズドネットワークテストバージョンを用いて実施される。

『SYNDUALITY Echo of Ada』は『オンラインレイド』と呼ばれるメインモードでのプレイヤーVSプレイヤーVSエネミー(別称、PvPvE)と呼ばれるオンライン対戦プレイを通じて、登場するメカ「クレイドルコフィン」と相棒のAI「メイガス」とともに依頼や対象アイテムを持ち帰るゲームだ。

CNTでは、メイガスのサポート体験、メカのアクションやカスタマイズとゲーム性および、本作のコンセプトである「メイガスとのバディ体験」を楽しめる。CBTからの修正点や、応募についての詳細は公式サイトのCNT特設ページを確認してほしい。

■クローズドネットワークテスト募集期間

2024年8月23日~9月3日23時59分

■クローズドネットワークテスト実施期間

2024年9月13日17時~9月16日16時

※サーバーメンテナンスを15日16時~20時に実施予定です。

■対象プラットフォーム

PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

■参加条件

以下の条件を満たしている人

・テスト参加後にウェブアンケートに回答が可能な人

・ブロードバンドでインターネットに接続できる環境のある人

・ PlayStation 5/Xbox Series X|S、または動作環境を満たすPCを持っている人

・12歳以上の人

※対象年齢は現時点での情報のため、製品版では変更される可能性があります。

応募規約・応募は公式サイトを確認してほしい。

▼公式サイト

https://synduality-ada.bn-ent.net/

オリジナルスマホリングが当たる!SNSキャンペーン開催!

公式SNSをフォロー&リポストで限定グッズを手に入れよう!

「我が道をゆけトレーラー」の公開を記念して、映像内で登場する「ジャックボックス君」がデザインされたスマホリングが抽選で50名に当たるSNSキャンペーンを開催。

『SYNDUALITY Echo of Ada』公式X(Twitter)をフォロー&該当の投稿をRP(RT)して、「SYNDUALITYオリジナルスマホリング」をゲットしよう。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://synduality-ada.bn-ent.net/news/camp_cnt.php

形部一平さん、波多野大さんが登壇!

Discord参加者限定の交流会で公開ラジオ生放送を見に行こう!

現在応募受付中のDiscord参加者限定交流会にて、公開ラジオ生放送を実施予定。本作のプロデューサーである二見Pをはじめとして、ゲストにはメカデザインを手がけた形部さん、シナリオを担当した波多野さんの出演も決定した。

「SYNDUALITY」の世界を形作ってきた3人のトークを生で聞くことができる貴重な機会なので、ぜひ応募しよう。

※交流会への応募は、公式Discordサーバーへの参加が必要です。

日時:2024年8月31日18時~18時50分

登壇者:二見プロデューサー

形部一平氏(メカデザイン)

波多野大氏(メインシナリオ)

宣伝担当

Discordへの参加はこちら:https://discord.com/invite/XwSJ9akKdJ

ゲーム内で「デイジーオーガ」を操作できる! TVアニメ「SYNDUALITY Noir」Blu-ray BOX第3巻にシリアルコードが付属

アニメ「SYNDUALITY Noir」で主人公・カナタが搭乗し活躍していた「デイジーオーガ」をゲームで入手できるシリアルコードが、「SYNDUALITY Noir」Blu-ray BOX第3巻に付属することが決定。

※本シリアルコードは、後日そのほかの特典で配布される場合がございます。

※一度機体をロストすると、再度入手することはできませんのでご注意ください。

PlayStation 5版/PC(Steam)版/Xbox Series X|S版『SYNDUALITY Echo of Ada』で使用可能な「デイジーオーガ」パーツセットをダウンロードできるシリアルコード。 「デイジーオーガ」パーツセット ▽ボディパーツ「デイジーオーガボディ」

▽アームパーツ「デイジーオーガアーム」

▽レッグパーツ「デイジーオーガレッグ」

【製品情報】

製品名:SYNDUALITY Noir Blu-ray BOX III(特装限定版)

発売日:2024年9月25日

価格:3万5200円

品番:BCXA-1905

収録分数:304分予定(本編194分+特典110分)/全8話収録

スペック:本編ディスク×2/特典ディスク×1/CD×1枚

仕様:キャラクター原案necoさん/コフィンデザイン形部一平さん描き下ろし収納BOX

発売・販売元:バンダイナムコフィルムワークス

※特装限定版は予告なく生産を終了する場合がございます。

▼Blu-ray BOXの詳しい情報はこちら

https://synduality-noir.com/products/?p=1250

【ゲーム情報】

タイトル:SYNDUALITY Echo of Ada(シンデュアリティ エコー オブ エイダ)

ジャンル:TPS

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:予定

販売形態:未定

価格:未定

プレイ人数:未定

CERO:審査予定