2Kは6月28日、本格バスケットボールゲーム『NBA 2K24』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、シーズン8の詳細を発表。本日から、「マイキャリア」「マイチーム」「The W」*、シーズンパス**で新たなコンテンツと報酬を楽しめる。

現実の世界ではボストン・セルティックスが2024年のチャンピオンシップを制し、NBAシーズンが幕を閉じたが、ゲームの中で新しい冒険に飛び込むにはシーズン8はぴったりのタイミングだ。なお、価格はプラットフォームやエディションで異なるので、下記のゲーム情報を確認してほしい。

*「The W」オンラインおよび関連コンテンツは次世代機のPlayStation 5とXbox Series X|Sでのみご利用いただけます。

**『NBA 2K24』シーズンパスの無料報酬は、ゲームプレイでアンロックされます。『NBA 2K24』プロ パスおよび殿堂入りパスは別途購入可能で、ご利用にはゲーム本編、インターネット接続、NBA 2Kアカウントが必要です。有料プレミアムパスをご購入いただくと、追加のシーズン報酬がゲームプレイでアンロックできるようになります。進行状況と報酬はシーズン終了時にリセットされます。シーズンパスについての詳しい情報は、https://nba.2k.com/2k24/ja-JP/season-pass/をご確認ください。

Season 8 Trailer | NBA 2K24

『NBA 2K24』シーズン8では、ニューヨーク・リバティのガードで『NBA 2K24』WNBAエディションのカバー選手を務めるサブリナ・イオネスク選手が、プレイヤーたちを勝利、そしてXPや報酬の獲得へと導く。今シーズンは「ザ・シティ」や「ネイバーフッド」でWNBAやチームUSAをテーマにした注目イベントが目白押しだ。

●「マイキャリア」ではオリンピック金メダルを目指すUSA代表男子および女子バスケットボールチームを応援する「チームUSA」テーマの報酬、新たな乗り物、コスチューム、消耗品が登場。

報酬には、レベル15の「チーム USA」ユニフォーム、レベル20のマスコット、レベル25のアニメ髪型、レベル29の GOAT マスコット(現世代機版)、レベル30の4人乗りゴルフカート、レベル36のシーズン8 レーシングスーツ、レベル39のオレンジマンスーツなどが含まれる。勝利を重ねてXPを稼ぎ、装備アイテムなどの報酬を集めよう。

●シーズン8の「マイチーム」には過去と現在の選手を含む「チームUSA」の無敵なマイチームカードが登場。ぜひラインアップに加えてよう。

今シーズンはレベル1で総合100のデニス・ロッドマン選手、レベル10でマーカス・スマート選手(ダークマター)、レベル20でラシャード・ルイス選手(ダークマター)、レベル25でジャレン・ジャクソン・ジュニア選手(ダークマター)、レベル35で総合評価100のジェリー・スタックハウス選手、レベル37で総合評価100の選手が手に入るホイールスピン選手、レベル40でカリーム・アブドゥル=ジャバー選手(G.O.A.T.)を獲得可能。

●「The W」オンライン*では、7月下旬に開催されるWNBAオールスターゲームを前にジャージやシューズカード、シーズン特典、ブーストなどの報酬やお楽しみが盛りだくさん。

●シーズンパスには、シーズン8プロ パス**で獲得できるプレミアム報酬が40種類追加される。レベル1でスキーマスク、レベル15でオーバーサイズパーカー、レベル36で炎アニメーション ショートパンツ、レベル39でグリーンエイリアン スーツ、レベル40でセンターとポイントガード適性を持つカリーム・アブドゥル=ジャバー選手(G.O.A.T.)のマイチームカードを入手できるほか、最大4万5000VC(ゲーム内通貨)、XPコイン2枚などの消耗品も手に入る。

シーズン8プロパスを購入したプレイヤーは、自動的にAir Jordan 1 ブラック/ゴールド、ブラック/ゴールドのJumpmanオーバーサイズ T シャツ、ブラック&ゴールドのボクシングローブ、デリック・ローズ選手(G.O.A.T.)のマイチームカード、シーズン8「プロ パス」パックを獲得する。さらに『NBA 2K24』のプロ パスには、同系列の家庭用ゲーム機で『NBA 2K25』を購入すると獲得できる以下の『NBA 2K25』用報酬が含まれる。

【NBA 2K25】

マイプレイヤー用Air Jordan 1 ブラック/ゴールド、ブラック/ゴールドのJumpmanオーバーサイズ T シャツ、ブラック&ゴールドのローブ、デリック・ローズ選手のマイチームカード(アメジスト)、「プロ パス」パック。***

***同系列の家庭用ゲーム機での『NBA 2K25』の購入、インターネット接続、NBA 2Kアカウント(利用可能年齢は地域によって異なります)が必要です。『NBA 2K25』用の報酬は、『NBA 2K24』で使用しているNBA 2Kアカウントを『NBA 2K25』にリンクした後、自動的にゲーム内で使用できるようになります。利用規約が適用されます。

『NBA 2K24』シーズン8の詳しい情報についてはコートサイド・レポートで取り上げているので、こちらもチェックしてほしい。

▼コートサイド・レポート

https://nba.2k.com/2k24/ja-JP/courtside-report/season-8-launch/

【ゲーム情報】

タイトル:『NBA 2K24』 BEST PRICE

ジャンル:スポーツ

販売:2K

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

※パッケージ版のみ。

発売日:発売中(2023年3月21日)

価格:

PS5:4400円(パッケージ版)

PS4:3850円(パッケージ版)

Switch:3300円(パッケージ版)

CERO:A(全年齢対象)

タイトル:NBA 2K24

ジャンル:スポーツ

販売:2K

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年9月8日)

価格:

PS5/XSX|Sコービー・ブライアント エディション(通常版):8800円(ダウンロード版)

PS4/Xbox One/Steamコービー・ブライアント エディション(通常版):7700円(ダウンロード版)

Switchコービー・ブライアント エディション(通常版):6600円(ダウンロード版)

ブラック・マンバ エディション:1万4080円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

©2005-2023 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, T2, the 2K and T2 logos, and Take-Two Interactive Software, are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. ©2023 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. Officially licensed product of the National Basketball Players Association. BLACK MAMBA®, MAMBA™, KOBE BRYANT™, MAMBA MOMENTS™, MAMBA MENTALITY®, Kobe Bryant’s signature, and the Kobe Sheath Logo are trademarks of Kobe Bryant, LLC, used with permission. All trademarks and copyrights contained herein are the property of their respective holders. 本ゲーム内に含まれるすべての標章および商標は、各所有者に帰属します。BLACK MAMBA®、MAMBA™、KOBE BRYANT™、MAMBA MOMENTS™、MAMBA MENTALITY®、コービー・ブライアント直筆サイン、および、Kobe SheathのロゴはKobe Bryant, LLCの商標であり、許可を得て使用しています。