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ゲーム  >  ニュース  >  Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

「デッドラインジング」シリーズのバンドル版も！

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

2024年07月23日 17時35分更新

文● ミヤザキ／ASCII

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

　カプコンは7月23日、現在、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM SUMMER SALE」について、Steam Storeにラインアップを追加してアップデートしたと発表。開催期間は、タイトルによって異なるので、下記を確認してほしい。

　今回のセールでは、予約受付中の最新作『逆転検事1&2 御剣セレクション』や『デッドライジング デラックスリマスター』の発売を控えた「逆転裁判」「デッドライジング」シリーズをはじめ、「バイオハザード」「ロックマン」「デビル メイ クライ」など人気シリーズのゲーム本編や追加コンテンツがお買い得価格に。

　有名タイトルが多数ラインアップしているので、ぜひチェックしよう。各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM SUMMER SALE」特設ページを確認してほしい。

【セール概要】

セール名称：CAPCOM SUMMER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale06-8kp6r/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

Steam Store
セール期間：2024年8月1日1時59分まで

Steam『デッドライジング 2』（ゲーム本編）

通常価格：2027円
セール価格【75％オフ!!】：506円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』（ゲーム本編）

通常価格：2027円
セール価格【75％オフ!!】：506円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『デッドライジング 3 Apocalypse Edition』（ゲーム本編）

通常価格：3046円
セール価格【80％オフ!!】：609円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『デッドライジング 4』（ゲーム本編）

通常価格：3046円
セール価格【80％オフ!!】：609円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

■「DEAD RISING」バンドル
Steam『DEAD RISING LEGACY PACK』

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

https://store.steampowered.com/bundle/42743/DEAD_RISING_LEGACY_PACK/

バンドル価格：1560円
★収録内容★
『デッドライジング 2』
『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』
『デッドライジング 3 Apocalypse Edition』
『デッドライジング 4』

Steam Store セール期間：2024年8月6日1時59分まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/mid-summer

Steam『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4990円
セール価格【25％オフ!!】：3742円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）

通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam 『バイオハザード7 resident evil』（ゲーム本編）

通常価格：1990円
セール価格【60％オフ!!】：796円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：3990円
セール価格【50％オフ!!】：1995円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編）

通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円
セール価格【20％オフ!!】：4792円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『エグゾプライマル』（ゲーム本編）

通常価格：7990円
セール価格【67％オフ!!】：2636円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

Steam『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）

通常価格：4063円
セール価格【84％オフ!!】：650円

Steam Storeにセールラインアップを追加して「CAPCOM SUMMER SALE」がアップデート！

©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。

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