カプコンは7月23日、現在、各デジタルストアで開催中の「CAPCOM SUMMER SALE」について、Steam Storeにラインアップを追加してアップデートしたと発表。開催期間は、タイトルによって異なるので、下記を確認してほしい。

今回のセールでは、予約受付中の最新作『逆転検事1&2 御剣セレクション』や『デッドライジング デラックスリマスター』の発売を控えた「逆転裁判」「デッドライジング」シリーズをはじめ、「バイオハザード」「ロックマン」「デビル メイ クライ」など人気シリーズのゲーム本編や追加コンテンツがお買い得価格に。

有名タイトルが多数ラインアップしているので、ぜひチェックしよう。各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM SUMMER SALE」特設ページを確認してほしい。

【セール概要】

セール名称：CAPCOM SUMMER SALE

特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale06-8kp6r/ja-jp/

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

Steam Store

セール期間：2024年8月1日1時59分まで

Steam『デッドライジング 2』（ゲーム本編）

通常価格：2027円

セール価格【75％オフ!!】：506円

Steam『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』（ゲーム本編）

通常価格：2027円

セール価格【75％オフ!!】：506円

Steam『デッドライジング 3 Apocalypse Edition』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【80％オフ!!】：609円

Steam『デッドライジング 4』（ゲーム本編）

通常価格：3046円

セール価格【80％オフ!!】：609円

■「DEAD RISING」バンドル

Steam『DEAD RISING LEGACY PACK』

https://store.steampowered.com/bundle/42743/DEAD_RISING_LEGACY_PACK/

バンドル価格：1560円

★収録内容★

『デッドライジング 2』

『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』

『デッドライジング 3 Apocalypse Edition』

『デッドライジング 4』

Steam Store セール期間：2024年8月6日1時59分まで

https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/mid-summer

Steam『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【25％オフ!!】：3742円

Steam『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）

通常価格：5990円

セール価格【20％オフ!!】：4792円

Steam『バイオハザード ヴィレッジ』（ゲーム本編）

通常価格：4990円

セール価格【60％オフ!!】：1996円

Steam『バイオハザード RE:2』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

Steam『バイオハザード RE:3』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【75％オフ!!】：997円

Steam 『バイオハザード7 resident evil』（ゲーム本編）

通常価格：1990円

セール価格【60％オフ!!】：796円

Steam『ロックマンX DiVE オフライン』（ゲーム本編）

通常価格：3990円

セール価格【50％オフ!!】：1995円

Steam『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【50％オフ!!】：2995円

Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：5990円

セール価格【20％オフ!!】：4792円

Steam『逆転裁判123 成歩堂セレクション』（ゲーム本編）

通常価格：2990円

セール価格【67％オフ!!】：986円

Steam『エグゾプライマル』（ゲーム本編）

通常価格：7990円

セール価格【67％オフ!!】：2636円

Steam『ドラゴンズドグマ：ダークアリズン』（ゲーム本編）

通常価格：4063円

セール価格【84％オフ!!】：650円

©CAPCOM

※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。