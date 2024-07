G・O・Pは7月18日、PC(Pmang/DMM GAMES/Steam)向けアクションRPG『KRITIKA:ZERO』の正式サービスを開始したと発表。

また、本作の正式サービス開始を記念して、これからゲームを始めるプレイヤーを対象に、リアルグッズのプレゼントキャンペーンも開催している。

本作は、累計2000万ダウンロードを記録し、世界中のユーザーに愛されたMOアクションゲームの名作『KRITIKA』のスタイリッシュなアクションと一騎当千の爽快感あふれるコンボバトルはそのままに、より満足度の高いゲーム体験が得られるように改良を加え進化させた爽快無双アクションRPGとなる。

・Pmang:公式サイト

https://kritikazero.pmang.jp/

・DMM GAMES:公式サイト

https://kritikazero-dmg.pmang.jp/

・Steam:ストアページ

https://store.steampowered.com/app/3007020/KRITIKA_ZERO/

これからプレイを始める人全員に!冒険が楽しくなる多くのアイテムをプレゼント

ゲームを始めるプレイヤー全員に、カジュアルアバターセットやペット(ひよこ)など、『KRITIKA:ZERO』のプレイが楽しくなる多くのアイテムをプレゼント。

正式サービス開始記念!リアルグッズプレゼントキャンペーン開催

『KRITIKA:ZERO』の正式サービス開始を記念して、エナジードリンクやオリジナルグッズなどをプレゼントする2つのキャンペーンを開催。

●1年分の「赤まむし」ドリンクが当たる!クリティカは何度でも蘇るキャンペーン

イベント期間中に『KRITIKA:ZERO』をプレイしてレベル10以上に達した人で、本キャンペーンに応募した人から抽選で12名に、「赤まむし」ドリンク(日興純製赤まむし黒)を1年分(350本)プレゼント。応募期間は、2024年7月31日23時59分まで。

●コレクター必見!KRITIKAグッズプレゼントキャンペーン

イベント期間中に『KRITIKA:ZERO』をプレイしてレベル60以上に達した人で、本キャンペーンに応募した人から抽選で10名に、「KRITIKA」グッズ詰め合わせセットをプレゼント。応募期間は、2024年8月22日23時59分まで。

上記2つのキャンペーンへは、公式サイト告知にある応募ボタンより応募できる。この機会に『KRITIKA:ZERO』をプレイして、本作にちなんだリアルグッズを手に入れよう。各キャンペーンの詳細については、公式サイトのお知らせを確認してほしい。

・正式リリース記念!「KRITIKA」は何度でも蘇る!キャンペーン

https://kritikazero.pmang.jp/notices/17

・レベル60達成で「KRITIKAオリジナルグッズ」を抽選でプレゼント!

https://kritikazero.pmang.jp/notices/19

【ゲーム情報】

タイトル:『KRITIKA:ZERO』

ジャンル:MOアクションRPG

配信・運営:GOP

開発:VALOFE

プラットフォーム:PC(Pmang/DMM GAMES/Steam) ※Windows 10以降

配信日:配信中(2024年7月18日)

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)