G・O・Pは4月12日、新作MMORPG『CRONOUS Z(クロノスゼット)』について、2024年4月30日に予定している正式サービス開始に先駆け、2024年4月15日0時より事前キャラクター作成イベントを開始すると発表した。

イベント期間中にいち早くキャラクターを作成して大事なキャラクター名を獲得しよう!

『CRONOUS Z』のメインサーバーとなる「エクシリスサーバー」での事前キャラクター作成イベントを、2024年4月15日0時(14日24時)より開始。

ぜひイベントに参加して、自分の分身となりクロノスの世界をともに旅する大事なキャラクター名を作成しよう。

またイベント期間中、事前に作成されたキャラクターには正式サービス開始後にイベント報酬アイテムが支給される。

【事前キャラクター作成イベント開催期間】

2024年4月15日0時~4月24日23時59分

・エクシリスサーバー事前キャラクター作成イベントのお知らせ

https://cronousz.pmang.jp/notices/24

▼「事前キャラクター作成イベント」参加報酬一覧

『CRONOUS Z』とは?

現在日本国内でサービスされている『眠らない大陸クロノス』は、プレイヤーとともに育つ「成長武器」と重厚な世界観が特徴の正統派ファンタジーオンラインRPG。

『CRONOUS Z』はこの『眠らない大陸クロノス』を元に開発されたタイトルで、現在韓国と台湾でサービスされている『CRONOUS ONLINE』の仕様に合わせたグローバルバージョンとなる。

『CRONOUS Z』「シーズンサーバー」とは?

今後『CRONOUS ONLINE』および『CRONOUS Z』に導入が予定されているアップデートを先行体験できる期間限定サーバー。

各シーズン終了時にはキャラクター名を含むすべてのデータは初期化されるが、育成したキャラクターのレベルによってメインサーバー(エクシリスサーバー)にて有効利用できる各種報酬を受け取れる。

高い成長倍率で素早くキャラクターを育成することが可能となっており、さまざまな『CRONOUS』の進化したコンテンツを楽しめる。

※『CRONOUS Z』のプレイには、従来の『眠らない大陸クロノス』のIDではなく「Pmang ID」が必要となります。

【ゲーム情報】

タイトル:CRONOUS Z(クロノスゼット)

ジャンル:MMORPG

配信:G・O・P

プラットフォーム:PC(Windows)

配信日:2024年4月30日予定

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)

©GOP Co., Ltd. All Rights Reserved. ©NEOWIZ All Rights reserved. ©VALOFE Co., Ltd. All Rights Reserved.