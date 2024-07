G・O・Pは7月11日、現在事前登録受付中のPC向けアクションRPG『KRITIKA:ZERO』の正式サービス開始日時を、2024年7月18日17時からに決定した。

また、本作の改良点となる「Pmanning(ピーマニング)」内容を紹介する動画を特設サイトにて公開している。

・Pmang:特設サイト

https://info.pmang.jp/kritikazero/evecam/anniversary_zero

・DMM GAMES:特設サイト

https://kritikazero-dmg.pmang.jp/anniversary_zero

・Steam:ストアページ

https://store.steampowered.com/app/3007020/KRITIKAZERO/

Pmanning(ピーマニング)紹介動画

紹介動画

2024年7月18日17時からのサービス開始が決定!

あわせて「Pmanning(ピーマニング)」内容も公開!

『KRITIKA:ZERO』の正式サービス開始日時が2024年7月18日17時に決定した。本作は、累計2000万ダウンロードを記録し、世界中のユーザーに愛されたMOアクションゲームの名作『KRITIKA』のスタイリッシュなアクションと一騎当千の爽快感あふれるコンボバトルはそのままに、より満足度の高いゲーム体験が得られるように改良を加え進化させた爽快無双アクションRPGとなる。

正式サービス開始日の発表にあわせて、本作の改良点となる「Pmanning(ピーマニング)」内容を紹介する動画を特設サイトにて公開。

キャラクターの成長要素となる新コンテンツ「征服システム」の追加やゲームパッドへの最適化、ゲームバランスの調整など、より満足度の高いゲーム体験が得られるように改良を加えている。

・『KRITIKA:ZERO』 Pmanning(ピーマニング)紹介動画

https://youtu.be/mAz63FVyM6c

※Pmanning(ピーマニング)とは、既存のゲームに対する不満点の改善やバランス調整、コンテンツ追加などを行い、より楽しく遊びやすいゲーム体験を提供するための取り組みです。

登録して豪華特典を手に入れよう!

『KRITIKA:ZERO』事前登録受付中

『KRITIKA:ZERO』では、現在「Pmang」と「DMM GAMES」にて、サービス開始日となる2024年7月18日12時まで事前登録を受付中。

「Pmang」および「DMM GAMES」で事前登録を行い、2024年7月18日17時の正式サービス後、プレゼント配布までにキャラクターを作成した人には、レジェンド級ペットやエフェクトアイテムなどの貴重なアイテムを事前登録者特典としてプレゼントする。

ほかにも、正式サービス開始時にはカジュアルアバター、ペット、経験値ポーション、ゲーム内通貨など、快適なゲームプレイに役立つ多くのアイテムを受け取れる。

また、抽選で3000円分のSteamギフトやオリジナルフィギュアなどの賞品がもらえる公式Xプレゼントキャンペーンも開催中。奮って参加しよう。

『KRITIKA:ZERO』とは?

『KRITIKA:ZERO』は、累計2000万ダウンロードを記録し、世界中のユーザーに愛されたMOアクションゲームの名作『KRITIKA』の魅力を進化させた爽快無双アクションRPG。

機械と魔法が共存する世界を舞台に、ハイパースタイリッシュなアクションと一騎当千の爽快感あふれるコンボバトルが楽しめる。

アニメテイストのビジュアルが特徴の本作には、魅力あふれる多数のクラスと個性豊かなキャラクターが多数登場。

さらに、「Pmanning(ピーマニング)」タイトル第2弾として、ゲームパッドへの最適化やゲームバランスの調整に加え、キャラクターの成長要素となる新システムの追加など、より満足度の高いゲーム体験が得られるように改良を加えている。

【ゲーム情報】

タイトル:『KRITIKA:ZERO』

ジャンル:MOアクションRPG

配信・運営:GOP

開発:VALOFE

プラットフォーム:PC(Pmang/DMM GAMES/Steam) ※Windows 10以降

配信日:2024年7月18日

価格:基本プレイ無料(アイテム課金制)