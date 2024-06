G・O・Pは6月11日、D-ZARDが開発し、サービス準備中のPC向け対戦アクションバトルロイヤルゲーム『ASURAJANG(修羅場)』について、最新PVをYouTubeなどで公開したと発表。

また、本作のPmang公式サイトにて、Lounge機能とキャラクター紹介ページを追加したほか、現在開催中の「Steam Nextフェス」で本作をプレイできること、および本日21時より本作のプレイ特番をYouTubeにて生配信することもあわせて発表している。

・アニメーションPV

https://youtu.be/YQzsyOAS2eY

・ゲームプレイトレイラー

https://youtu.be/N3HxohOvMEA

◆『ASURAJANG』の最新アニメーションPVと最新プレイトレイラーが公開!

「Steam Nextフェス」への出展にあわせて、『ASURAJANG』の最新アニメーションPV(制作:100studio)と、最新プレイトレイラーが公開。

アニメーションPVでは、YURIKAさんが歌唱する本作のイメージソング「PERFECT W*RLD」にあわせて、『ASURAJANG』の戦場を舞台に、「バジュ」「バラタ」「トウゴ」「パイラ」「ハヌマン」「ムイムイ」「ビカラーラ」など、アシュラ(プレイアブルキャラクター)たちの戦いがフルアニメーションで描かれている。

また、最新プレイトレイラーでは、「ヨウル」「エリン」「ウェイ」「ブルン」「リュウアン」などの新キャラクターも含め、『ASURAJANG』の戦場(MAP)やアシュラたちの戦いの様子を、実際のゲーム画面を通して確認できる。

「Steam Nextフェス」でのプレイ前にチェックして、本作の世界観やゲーム仕様を感じ取ってみてはいかがだろうか。

◆『ASURAJANG』Pmang公式サイトにファンコミュニティの場となるLounge機能と、キャラクター紹介ページを追加!

『ASURAJANG』のPmang公式サイトに、ファンやプレイヤー同士のコミュニケーションが楽しめる「Lounge」機能と、プレイアブルキャラクターの基本情報を確認できる「キャラクター紹介」ページを追加公開した。

「Lounge」(自由掲示板)は、「Steam Nextフェス」でのプレイフィールなど、プレイヤー間での情報共有の場として活用してほしいとのこと。なお、自由掲示板は「Steam Nextフェス」開催期間中にオープンする予定だ。

「キャラクター紹介」ページでは、「Steam Nextフェス」で公開した最新バージョンに登場する12キャラクター全員の身長・趣味・職業などの情報を確認できるので、キャラクター選択の参考にしよう。

・『ASURAJANG』 Pmang公式ページ

https://asurajang.pmang.jp

・『ASURAJANG』Pmang公式Loungeページ

https://lounge.pmang.jp/asurajang

◆「Steam Nextフェス」開始記念!今夜21時より「Steam Nextフェス」プレイ特番を生配信

絶賛開催中の「Steam Nextフェス」にて、開発中の新作バトルロイヤルゲーム『ASURAJANG』を正式サービスに先駆けてプレイできる。

「Steam Nextフェス」では、昨年の東京ゲームショウでの公開以降、新キャラクターやゲームシステムなど、多くの要素の追加や改善を施した最新バージョンを公開している。

『ASURAJANG』Steam公式ページよりプレイできるので、遊んでみてはいかがだろうか。

・『ASURAJANG』Steam公式ページ

https://store.steampowered.com/app/2549130/ASURAJANG/

また、本日2024年6月11日21時より、開発会社D-ZARD CEOのキム・ドンヒョン氏をゲストに迎えて、「Steam Nextフェス」でのプレイの模様を映す特別番組を、YouTubeにて生配信。

アニメキャラ×クォータービューの新感覚バトロワの面白さを、ぜひチェックしよう。

『ASURAJANG』6月11日 特別番組 概要

■番組タイトル:【ASURAJANG公式】開発会社社長が参戦!?SteamNextフェス特別生放送!【Pmang】

■配信日時:2024年6月11日21時~(予定)

■番組内容:「Steam Nextフェス」で公開された『ASURAJANG』最新バージョンをプレイ

■配信先(YouTube Live):

https://www.youtube.com/live/uMeFKw_BdiE

■出演者:ライデン池田さん、キム・ドンヒョン氏(開発CEO)

◆『ASURAJANG』とは

『ASURAJANG』は、「日本のアニメ」や「少年漫画」をコンセプトとして作られたキャラクターたちが互いに乱闘を繰り広げる対戦アクションバトルロイヤルゲーム。

Unreal Engineとカートゥーンレンダリングを活用した高品質なグラフィックと、爽快感のある打撃と華やかなスキルを与える新鮮なアクションが特徴だ。

まるで日本のアニメーションを見ているようなグラフィックと個性的なキャラクターデザインは、仏教の世界観をもち、十二支神をモチーフに構成されている。

最大33人の直観的なアクションとファーミングがともなったPvPバトルロイヤルは、着陸地点の選択や地形破壊による例外的状況の発生などを考慮した、戦略的なメンバー編成を行う楽しさも体験できる。

【ゲーム情報】

タイトル:ASURAJANG

ジャンル:アクションバトルロイヤル

配信:GOP

開発:D-ZARD

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam)

配信日:2024年内予定

価格:基本プレイ無料