THQ Nordic Japanは6月18日、大自然のなかでリアルなハンティングを楽しむオープンワールド狩猟アドベンチャー『Way of the Hunter(ウェイ オブ ザ ハンター)』の新DLC『Remington Firearms Pack』を、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)にて発売した。価格は660円。

本DLCでは、米国の銃器メーカー最大手であり老舗ブランドの「レミントン」の新たな製品が提供されている。また、アップデート版(Version 1.25.4)も配信。更新内容を公開しているので、DLC紹介トレーラーとあわせてチェックしよう。

・更新内容(Version 1.25.4)

https://bit.ly/3RbaRFh

・新DLCリリーストレーラー

https://youtu.be/eIuZVZW4c3E

新DLC『Remington Firearms Pack』概要

「レミントン(Remington Firearms)」と提携して、さらなる口径を持つ、より優れた4丁の銃を提供する。

「375 H&H Magnum弾対応MODEL 700 SPS」

強固な設計のレシーバーから有名な「スリーリングス・オブ・スティール」を備えたModel 700 SPSは、比肩する者のない革新的な精度と極めて高いパフォーマンスを誇る。 人間工学的に改良された合成ストックやカーボンスチール製バレル、スコープマウント用に掘削・穿孔されたレシーバーが特徴。金属細工の外装のすべてに黒の艶消し加工が施されている。

「MODEL 870 SPS SUPER MAGNUM TURKEY/PREDATOR」

極めて信頼性の高い不朽のスライドアクションライフルであり、標的が雄ジカの肩のシワや狡猾なコヨーテあるいは大きな赤頭であろうと圧倒的な精度を保ったまま仕留めきる。全体に施された迷彩は、遠距離にいる鳥類と近づいてくる捕食者たち双方に与える破壊的な影響を表している。

「THE MODEL 700 ALPHA 1 HUNTER」

現代的な主要機能により近代兵器のパフォーマンスを最大限に引き出す。道具を使わない分解式撃針構造、ラウンドレシーバー、縦溝彫り5Rバレル、スレッドマズル、接地型精密リコイルラグ、Elite Hunter チムニース・トレートトリガー、AGコンポジットカーボンファイバー製ストックを搭載。

「MODEL 870 FIELDMASTER SYNTHETIC FULLY RIFLED DEER」

最も精密なスラッグ銃の組み合わせに有用性と高い品質を搭載。20インチの完全施条バレルに調整可能なライフルサイトを装備。露出した金属パーツはすべてサテンブラック仕上げで、スーパーセルリコイルパッド付きの前床と新しい合成ストックを装備している。

4つの新たなRemington Firearms製ライフルを手に取って、『Way of the Hunter』で自分だけの狩りを楽しんでみてはいかがだろうか。

スクリーンショット

【ゲーム情報】

タイトル:Way of the Hunter(ウェイ オブ ザ ハンター)

ジャンル:アドベンチャー、シューティング

販売:THQ Nordic

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

※パッケージ版はPS5版のみ

発売日:

・PS5ダウンロード版:配信中(2022年8月16日)

・Xbox Series X|S:配信中(2022年8月16日)

・Steam:配信中(2022年8月17日)

・PS5パッケージ版:発売中(2022年9月8日)

価格:5170円(パッケージ/ダウンロード)

※Xbox Series X|S版のみ5200円

CERO:D(17歳以上対象)

【DLC情報】

追加コンテンツ名:Way of the Hunter - Remington Firearms Pack

対応プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

配信日:配信中(2024年6月18日)

価格:660円