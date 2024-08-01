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ゲーム  >  ニュース  >  「THQ Nordicデジタルショーケース2024」が8月3日午前4時から配信！

YouTubeとTwitch、Steamの公式THQ Nordicチャンネルで配信！

「THQ Nordicデジタルショーケース2024」が8月3日午前4時から配信！

2024年08月01日 18時50分更新

文● ミヤザキ／ASCII

「THQ Nordicデジタルショーケース2024」が8月3日午前4時から配信！

　THQ Nordicは8月1日、同社の公式デジタルショーケースイベントを2024年8月3日午前4時（日本時間）に開催予定だと発表。ショーケースは、YouTubeとTwitch、Steamの公式THQ Nordicチャンネルで配信される。

　本イベントでは世界初公開のゲーム発表や新作タイトルのアップデートなど、ニュースが盛りだくさん。ぜひショーケースをチェックしてみよう。なお、HandyGamesのプレショーケースもお見逃しなく。

◆THQ Nordicデジタルショーケース2024 日本特設サイト

https://bit.ly/THQNordic-DigitalShowCase2024

◆公式 THQ Nordicチャンネル

・YouTube
https://thqn.net/thqn2024-yt
・Twitch
https://www.twitch.tv/thqnordic
・Steam
https://store.steampowered.com/publisher/THQNordic

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.
※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

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