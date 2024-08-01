YouTubeとTwitch、Steamの公式THQ Nordicチャンネルで配信！
「THQ Nordicデジタルショーケース2024」が8月3日午前4時から配信！
THQ Nordicは8月1日、同社の公式デジタルショーケースイベントを2024年8月3日午前4時（日本時間）に開催予定だと発表。ショーケースは、YouTubeとTwitch、Steamの公式THQ Nordicチャンネルで配信される。
本イベントでは世界初公開のゲーム発表や新作タイトルのアップデートなど、ニュースが盛りだくさん。ぜひショーケースをチェックしてみよう。なお、HandyGamesのプレショーケースもお見逃しなく。
◆THQ Nordicデジタルショーケース2024 日本特設サイト
https://bit.ly/THQNordic-DigitalShowCase2024
◆公式 THQ Nordicチャンネル
・YouTube
https://thqn.net/thqn2024-yt
・Twitch
https://www.twitch.tv/thqnordic
・Steam
https://store.steampowered.com/publisher/THQNordic
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