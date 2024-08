THQ Nordicは8月1日、同社の公式デジタルショーケースイベントを2024年8月3日午前4時(日本時間)に開催予定だと発表。ショーケースは、YouTubeとTwitch、Steamの公式THQ Nordicチャンネルで配信される。

本イベントでは世界初公開のゲーム発表や新作タイトルのアップデートなど、ニュースが盛りだくさん。ぜひショーケースをチェックしてみよう。なお、HandyGamesのプレショーケースもお見逃しなく。

◆THQ Nordicデジタルショーケース2024 日本特設サイト

https://bit.ly/THQNordic-DigitalShowCase2024

◆公式 THQ Nordicチャンネル

・YouTube

https://thqn.net/thqn2024-yt

・Twitch

https://www.twitch.tv/thqnordic

・Steam

https://store.steampowered.com/publisher/THQNordic

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。