THQ Nordic Japanは2月25日、PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)で配信予定の『Gothic 1 Remake』(ゴシック1リメイク)について、「Steam Next フェス」にて、PC(Steam)版の体験版「Nyras Prologue」を配信した。本体験版を試遊できるのは、2025年3月4日午前2時59分(日本標準時)まで。

本作は、クラシックなRPGのリメイク作。プレイヤーの行動によって変化する丁寧に作りこまれたオープン・ワールドを楽しめる。

体験版「Nyras Prologue」では、新入りの囚人として刑務所に収監された初日を体験することが可能。プレイヤーの選択によって未来を切り開いていく本作の世界を体験しよう。

●体験版紹介トレーラー

https://youtu.be/_3VLY-B-LTg

●『Gothic 1 Remake(ゴシック1リメイク)』体験版「Nyras Prologue」配信中

https://store.steampowered.com/app/1297900/Gothic_1_Remake/

●体験版「Nyras Prologue」について詳しくはコチラ(公式サイト)

https://jp.gothic.thqnordic.com

あなたのフィードバックでゲームをより良くする!

ユーザーからの声を大切にし、ゲームの品質を向上させていく姿勢がTHQ Nordicの強みのひとつ。不具合報告や要望、声援を、下記フォームから送ろう。すべてのフィードバックを開発チームに共有し、検討するという。

・不具合報告フォーム:https://forms.gle/aamLVwNua2ayyi9SA

・ご要望・ご声援フォーム:https://forms.gle/LA87GFFBF1SuuhfH7

【ゲーム情報】

タイトル:Gothic 1 Remake(ゴシック1リメイク)

ジャンル:アクション/RPG

配信:THQ Nordic

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

配信日:未定

価格:未定

IARC:16+(16才以上対象)

© 2025 THQ Nordic AB, Sweden. Developed by Alkimia Interactive, Spain. Gothic, THQ and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of THQ Nordic AB. All rights reserved. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners.

※© Valve Corporation. Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※「PlayStation」「PS5」は、ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。 ※会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。