ポケモンは2月27日、ポケモンデーを記念して配信した「Pokémon Presents 2024.2.27」において、配信中のスマートフォン向けアプリ『Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)』で初となる伝説のポケモン「ライコウ・エンテイ・スイクン」に出会えるリサーチイベントが開催決定したと発表。

まずは2024年3月末より、伝説のポケモン、ライコウの寝顔に出会えるイベントを開催。イベント期間中に手に入る「ライコウのたてがみ」を集めると、「ライコウのおこう」と交換できる。「ライコウのおこう」を使って、ライコウのさまざまな寝顔をリサーチしよう。

2024年5月以降順次、エンテイ・スイクンに出会えるイベントも開催予定とのこと。

さらにPokémon Dayを記念して、2024年2月27日より、「ダイヤ」1000個、「ポケサブレ」10個をプレゼント中。この機会に「ダイヤ」を使って便利などうぐを手に入れ、カビゴンたちとの睡眠リサーチを楽しんでみてはいかがだろうか。

また、2024年3月11日からはでんきタイプのポケモン「デデンネ」が新登場。出現フィールドは「ワカクサ本島」「ラピスラズリ湖畔」になる。新メインスキル「料理チャンスS」を使えるので、ぜひゲットしたいところ。

2024年3月11日~3月18日の期間は、「でんきタイプウィーク」もすべてのフィールドで開催。デデンネをはじめとするでんきタイプのポケモンに出会いやすくなるキャンペーンだ。

3月末の「ライコウリサーチイベント」では、でんきタイプのポケモンが活躍するとのことなので、いまのうちにデデンネやピカチュウ、メリープ、サンダースなどを育てておくと良いだろう。

キャンペーンの詳細は、公式サイトかゲーム内のお知らせを参照してもらいたい。

・『Pokémon Sleep』公式サイト NEWSページ

https://www.pokemonsleep.net/news/

【ゲーム情報】

タイトル:Pokémon Sleep(ポケモンスリープ)

ジャンル:睡眠ゲーム

配信:ポケモン

開発:SELECT BUTTON

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中(2023年7月20日)

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

プレイ人数:1人

