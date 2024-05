Inflexion Studiosは5月23日、早期アクセス中のサバイバルクラフトゲーム『Nightingale -ナイチンゲール-』について、アップデートVer0.3をリリースしたと発表。

アップデートトレイラーも公開されているので、あわせてチェックしてほしい。

本アップデートでは、プレイヤーからの要望が高かったオフラインモードが含まれており、このほかにも収納からのクラフトオプション、さまざまなレベルの新クリーチャー、新種のバウンドやコミュニティイベントなどが実装された。

ソロプレイに最適なオフラインモードでは、たとえインターネット接続がなくてもレルムを自由に探索することができ、サーバーメンテナンス中でもゲームプレイが可能となる。

オフラインモードの「バージョン1」として、クラウド保存や、オンラインモードからのキャラクター移行、継続的なパフォーマンス向上など、オフラインモード体験をさらに向上させるいくつかの機能が現在開発中。これらのアップデートにも期待しよう。

Ver0.3では、収納からのクラフト機能が導入され、建築プロセスがより合理化された。プレイヤーは、レルムの難易度に適応した、ユニークな見た目やドロップを持つ新たなクリーチャーと出会うこととなる。

さらに、プレイヤーは新しい種類のバウンドに立ち向かい、新しいクエストラインに挑戦できるほか、ゲームの初期段階でチュートリアルのスキップができるようになり、スタート時のキャラクター選択も可能となった。

アップデートVer0.3実装を記念して、『Nightingale -ナイチンゲール-』では特別なコミュニティイベントを開催する。ゲーム内アベイアンス・レルムのサッセ隣にあるベンダーに向かい、ウィスプから新たな「ホープフル・エッセンス」を集めてイベント報酬と交換しよう。

Inflexion GamesのCEOであるAaryn Flynn氏のコメント 「早期アクセスのローンチ以来、私たちはプレイヤーからのフィードバックをもとに改善を施し、全体的なプレイヤー体験を向上させるために奮闘してきました。オフラインモードの導入は、早期アクセスの旅における重要なマイルストーンであり、これから数ヵ月間にかけて計画されている多くのエキサイティングなアップデートの1つです。 早期アクセス開始からまだ3ヵ月しか経過していませんが、今後もさらなる進化をお届けできることを楽しみにしています。」

『Nightingale -ナイチンゲール-』Ver0.3で導入されたすべてのコンテンツに関する詳細は、以下のパッチノートを参照してほしい。

・パッチノート(英語)

https://playnightingale.com/news/server-maintenance-has-begun-0-3-0-changelog

【ゲーム情報】

タイトル:Nightingale -ナイチンゲール-

ジャンル:無限マップ生成型シェアードワールドクラフトサバイバル

開発・配信:Inflexion Games

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)

早期アクセス配信日:配信中(2024年2月21日)

価格:3400円

プレイ人数:1~6人