Kepler Interactiveは2月21日、超常現象が巻き起こる隔離区域を舞台にしたドライビングサバイバルゲーム『Pacific Drive』を、PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store)向けにリリースすると発表した。

発売日は2024年2月22日で、価格はPS5版が4180円、PC版が3400円となる。PC版は発売から一定期間、10%オフの3060円で販売するローンチセールを実施する。

また、リリースにあわせて新たなトレーラーも公開中。チェックしてみてはいかがだろうか。

開発チームIronwood Studios クリエイティブ・ディレクター Alex Dracott氏からのメッセージ 「グローバルパンデミックの最中に4人のチームでIronwoodを立ち上げた4年前を振り返ると、不思議な感覚です。その後、いくつかの新しい顔が加わりましたが、まだ小さなチームとして、最初のタイトルをローンチすることを非常に誇りに思っています。 Ironwoodを代表して、『Pacific Drive』をプレイしてくれる皆さんに感謝します。ロード上で楽しい時間を過ごしていただけることを願っています。」

『Pacific Drive』について

『Pacific Drive』は、車が唯一の仲間となる一人称視点のドライビングサバイバルゲーム。非現実的な太平洋岸北西部を進み、超自然的な危険に直面しながらオリンピック隔離ゾーンに立ち向かおう。

荒野へ立ち入るたびにユニークかつ奇妙な試練が待ち受けていて、拠点となっている放棄されたガレージから車を修理・アップグレードすることが可能。

貴重な資源を集め、ゾーンに残されたものを調査し、襲いくる予測不可能な環境を生き残る術を学びながら、長きに渡り忘れられた謎を解き明かせ。

<ゲームの特徴>

●ゾーンを旅するたびに移り変わる世界で、奇妙な危険に立ち向かい、嵐を抜け出す

●あなたの車、あなたのやり方 ‐ 資源を漁って新たな装備を作ったり、自分好みのワゴンを組み立てたりしよう。さまざまな改造や車両部品を試しながら、危険な大地を進み、スタイリッシュに決めろ。

●異常現象に満ちた太平洋岸北西部。そこに眠る、廃れた研究所区域「オリンピック隔離ゾーン」の謎を解き明かせ。

●Wilbert Roget II が手掛けるオリジナル楽曲と20曲以上の認可済み楽曲を収録。

【ゲーム情報】

タイトル:Pacific Drive

ジャンル:ドライビングサバイバルゲーム

配信:Kepler Interactive

開発:Ironwood Studios

プラットフォーム:PlayStation 5/PC(Steam/Epic Games Store)

配信日:2024年2月22日

価格:

PS5通常版:4180円

PS5 Deluxe Edition:4950円

Steam通常版:3400円 ※2024年3月1日まで10%オフの3060円

Steam Deluxe Edition:4000円 ※2024年3月1日まで10%オフの3600円

Epic Games Store通常版:3400円 ※2024年2月29日まで10%オフの3060円

Epic Games Store Deluxe Edition:4000円 ※2024年2月29日まで10%オフの3060円

IARC:12+(12歳以上対象)

Pacific Drive ©2023 Ironwood Studios LLC. All rights reserved. PACIFIC DRIVE, IRONWOOD STUDIOS, the PACIFIC DRIVE logo, and the IRONWOOD STUDIOS logo are the trademarks of Ironwood Studios LLC in the U.S. and/or other countries. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners. Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.