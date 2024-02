Level Infiniteは2月18日、カナダのエドモントンを拠点とするゲーム開発スタジオ「Inflexion Games」初のタイトルとなる、『Nightingale -ナイチンゲール-』の最新動画を公開した。

本作は、魔法が使える無限マップ生成型シェアードワールドクラフトサバイバルゲーム。2024年2月21日より、Steamストア/Epic Games StoreにてPC版の早期アクセスが開始する。

ゲーム解説動画が公開されているので、こちらを見てどんなゲームかを確認してみてはいかがだろうか。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/1928980/Nightingale/

・Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/nightingale

・最新動画「This is Nightingale」

https://www.youtube.com/watch?v=ZNO8j1reytQ

約8分弱の最新動画「This is Nightingale」では、『Nightingale -ナイチンゲール-』のゲーム内容を要素ごとに細やかに紹介。

動画前半ではカスタム可能なキャラクターや建築とクラフト要素、武器と戦い方などについて学べるほか、境域カードを使用した探索、エイペックスクリーチャー、ダンジョンやマルチプレイヤー機能についての説明がある。

動画後半ではほかの境域トラベラーと出会い、アドベンチャーの計画を立てたり、クエストに参加したり、ともにダンジョンにチャレンジできる「ザ・ウォッチ」というソーシャル・ハブについて詳しく知れるだろう。

PvEシェアードワールドクラフトサバイバルゲームの『Nightingale -ナイチンゲール-』では、プレイヤーはミステリアスなフェイの荒地での冒険のもと、さまざまな発見をしながらサバイバルを試みる。

ヴィクトリア朝ガスランプファンタジーの世界では、ソロもしくは自身含め最大6名でのマルチプレイが可能。プレイヤーは境域を横断しつつ、自身の拠点の建造物を建築しながら境域カードをクラフトすることで、新たな目的地へのポータルを開くことができる。

最新動画「This is Nightingale」の紹介 『Nightingale -ナイチンゲール-』へようこそ。本作は幻想的なフェイの境域を舞台としたオープンワールドサバイバルクラフトゲームです。 地球が破滅的な出来事に見舞われた後、あなたは魔法に満ちた世界に迷い込んだことに気づきます。そこでは自らの知恵のみが頼れる武器となります。 あなたの目標は、熟練の境域トラベラーになること。そして意思の強さと粘り強さで神秘的で危険な境域を超え、人生を切り拓くこと…。(つづきはぜひ動画にてご確認ください)

「Twitch Dropsキャンペーン」の開催

早期アクセス開始となる2024年2月21日2時~28日2時までの1週間の間、ライブストリーミング配信プラットフォームTwitchにて「Twitch Dropsキャンペーン」を開催。

自身のSteamもしくはEpicアカウントをTwitchのアカウントにリンクしたうえで、参加チャンネルの動画配信を視聴すれば、Twitchのインベントリータブより傘や服装、フェイの境域探索時のおともとなってくれるヴィクトリアン・スタイルのダックスフントなどのアイテムをゲットできる。

・「Twitch Dropsキャンペーン」詳細

https://playnightingale.com/TWITCHDROPS

【ゲーム情報】

タイトル:Nightingale -ナイチンゲール-

ジャンル:無限マップ生成型シェアードワールドクラフトサバイバル

開発・配信:Inflexion Games

プラットフォーム:PC(Steam/Epic Games Store)

早期アクセス配信日:2024年2月21日

価格:未定

プレイ人数:1~6人