セガは2月15日、2023年11月7日より全世界で販売中のサッカークラブ経営シミュレーションゲーム『Football Manager 2024』について、世界累計プレイヤー数が発売から約3ヵ月間で700万人(※)を突破したと発表。

※ セガ調べ。プレイヤー数はパッケージ版、ダウンロード版および展開する全プラットフォーム、各種サブスクリプションサービスでプレイするユーザー数の総計。

これは、「Football Manager」シリーズとしては、過去最速記録になるという。

本作のプラットフォームは、PlayStation 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/PC(Steam/Epic/Windows)/Mac/Apple Arcade/Netflix。価格はそれぞれで異なるので、後述のゲーム情報を参照してもらいたい。

ゲーム概要

『Football Manager 2024』は、イギリスの開発スタジオSports Interactiveが手掛けるサッカークラブの経営シミュレーションゲーム。

クラブ、競技、運営団体……さまざまなジャンルでパートナーシップを結ぶことで、全世界50以上の地域の、2500を超えるチームでの全権監督体験が実現。

世界中のサッカークラブの監督になり、選手の獲得や育成、試合での戦術指示などを体験できる。

シリーズ20周年記念タイトルとなる本作では初めて日本語に対応。さらに、今作では初めてJリーグも実装し、明治安田J1リーグ、J2リーグ、J3リーグが加わったほか、2023シーズンにおける全60クラブのオフィシャルロゴ、オフィシャルキット、所属選手の写真がゲーム内に登場している。

「Football Manager」シリーズは近年、デバイスおよび、ビジネスモデルの多様化にも取り組み、本作はNetflixでも初ローンチするなど、プレイヤー層を拡大している。

ローンチトレーラー

■Sports Interactive スタジオディレクター Miles Jacobson(マイルズ・ジェイコブソン)氏のコメント 「発売開始からわずか3ヵ月程度で700万プレイヤーを突破したことを、スタジオ一同、誇りに思います。私たちは、1994年のスタジオ設立以来変わらず、地球上で最もコストパフォーマンスの高いゲームをつくり、プレイヤーがそれぞれのサッカーの物語を通じて夢を実現できる世界を提供したいと考えています。 私たちの物語はここで終わりではありません。今後、ゲームエンジンの移行や、女子サッカーの実装など、さらに多くのことが予定されています。私たちは今後も、さらなるイノベーションを続けていくことをお約束します。」

シリーズ20周年記念タイトル『FM24』の特徴

●日本語に初対応!

シリーズ20周年記念タイトルとなる『FM24』で、初めて日本語に対応。リアルな全権監督体験に憧れていたが手を上げられなかった人……本作からあなたの推しクラブでの、全権監督体験をスタートすることが可能だ。

●世界中のファンが熱望したJリーグ実装

クラブ、競技、運営団体……さまざまなジャンルでパートナーシップを締結。50地域以上の2500を超えるチームの監督になれる。

本作ではついにJリーグとのライセンス契約を締結。明治安田J1リーグ、J2リーグ、J3リーグが『FM24』内に追加されるほか、2023シーズンにおける全60クラブのオフィシャルロゴ、オフィシャルキット、所属選手の写真がゲーム内に登場。

●最新のプレイヤー、戦術データの反映

50万人以上の選手データは最新のパラメーターを反映。それぞれ経歴、得意なポジションや役割、現在と潜在的な能力などの項目がある。ドリブルやパス、オフザボールの動きなど、サッカー選手に必要となる30以上の項目が20点満点で評価されている。

【ゲーム情報】

タイトル:Football Manager 2024(フットボールマネージャー2024)

ジャンル:サッカークラブ経営シミュレーション

販売:セガ

プラットフォーム:PC(Steam/Epic/Windows)/Mac

発売日:発売中(2023年11月7日)

価格:5990円(ダウンロードのみ)

CERO:A(全年齢対象)

タイトル:Football Manager 2024 Console(フットボールマネージャー2024コンソール)

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S

発売日:発売中(デジタル版:2023年11月7日/PS5パッケージ版:2024年1月12日)

価格:5990円(パッケージ/ダウンロード)

タイトル:Football Manager 2024 Touch(フットボールマネージャー2024タッチ)

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:発売中(デジタル版:2023年11月7日/パッケージ版:2024年1月12日)

価格:4990円(パッケージ/ダウンロード)

タイトル:Football Manager 2024 Touch(フットボールマネージャー2024タッチ)

プラットフォーム:Apple Arcade ※サブスクリプションサービスへの加入が必要

配信日:配信中(2023年11月7日)

価格:月額900円(Apple Arcade利用料)

タイトル:Football Manager 2024 Mobile(フットボールマネージャー2024モバイル)

プラットフォーム:Netflix ※サブスクリプションサービスへの加入が必要

配信日:配信中(2023年11月7日)